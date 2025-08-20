AI 效應銅需求激增 期街口道瓊銅 ETF 受益人數不斷創新高

近年來，由於AI資料中心、電動車、乾淨能源，以及電力電網等相關議題，正在全球掀起一股熱烈討論的浪潮，也讓這些產業中所需的關鍵材料「銅」，得到越來越多投資人的關注，根據CMoney最新統計，截至8月15日為止，期街口道瓊銅（00763U）的受益人數一周增加超過600人，總受益人數超過3,000人，受益人數不斷創下新高。

在這一波的熱門議題中，A I資料中心設立是最受到全球矚目的焦點，根據彭博新能源財經（BNEF）的最新報告顯示，AI資料中心快速建設有可能進一步收緊全球銅市場，到2035年銅供應缺口可能達到600萬噸。

BNEF分析師表示，未來十年，該產業的銅需求量平均每年約為40萬噸，並在2028年達到57.2萬噸的高峰值。到2035年，資料中心的累計用銅量可能超過430萬噸。此外，預計到2035年，電力傳輸和風能等其他行業的銅需求也將成長近一倍。AI產能的增加，讓本來已緊張的市場帶來更多壓力，而多年來對新銅供應的投資不足，又加劇市場緊張的局面。

全球對於銅的需求，並不僅僅是短暫的回溫而已，在AI資料中心、電動車、乾淨能源，以及電力電網等相關設備持續且大量建置的推動下，銅價在大方向的變化趨勢中，將得到穩定而長期的支撐。