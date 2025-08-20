夏日煙火夯 晶華、福容大飯店、老爺會館同樂

國內的飯店業者瞄準夏日煙火出遊商機，晶華酒（2707）店、老爺會館針對「大稻埕夏日節」與「條通祭」都推出夏日住房專案，明顯推升8月的住房率，進一步帶動8月營收。另外，福容大飯店為國內最大的連鎖飯店業者也表示，2025年「淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂煙火秀」也讓淡水福容飯店8月的假日住房全滿。

晶華及老爺飯店同步指出，2025年8月台北迎來兩大夏日亮點「大稻埕夏日節」與中山條通商圈的「條通祭」，讓民眾感受台北節慶魅力夏日最浪漫的煙火盛典成為國內國旅吸客的新亮點，進一步活絡國旅市場；。

晶華也指出，這次的活動最受矚目的煙火秀是從8月6日開始，每周三晚間施放不同主題的中低空煙火，最終場8月30日將加碼長達480秒的大型高空煙火，透過絢爛的光彩、妝點台北夏日的夜空，帶來今夏最浪漫壯觀的情人煙火秀，迎接「2025大稻埕夏日節」，台北晶華邀旅人搭觀巴、賞煙火、飽覽國際名作，再加上七夕入住再贈紅酒專案銷售業績非常夯。

另外，晶華昨日也宣布，隨著台灣米其林星級名單即將公布，台北晶華酒店趁勢宣布將邀請2025年韓國唯一米其林三星名廚姜珉求（Mingoo Kang）來台客座，於9月12日至14日在飯店二樓Robin’s Grill舉辦四場餐會，為台灣饕客帶來融合韓國傳統風味與國際創意的藝術饗宴。

福容大飯店於7月推出福隆國際沙雕藝術季推升住房率後；8月開始配合新北市漁業處舉辦的「2025淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」，這個活動已成為新北市的代表性夏日盛會，淡水的福容飯店8月住房率跟著再衝高；暑假剩下不到一個月，麗寶樂園渡假區8月優惠再升級，馬拉灣午後雙人優惠，麗寶OUTLET MALL新櫃登場，各種活動的推出都將進一步推升集團暑假的營收。