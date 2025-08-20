雙北銀髮族購屋熱區出爐 這區居冠、板橋第二

台灣老年人口愈來愈多，許多退休族事先購屋準備養老。中信房屋研展室彙整財聯徵中心資料，統計雙北地區近一年60歲以上銀髮族的新增房貸件數，結果顯示，新北市淡水區以294件的申貸件數位居雙北之冠。

其後分別是新北市板橋區287件、新北市新店區202件、台北市中山區190件和台北市大安區189件。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，銀髮族購屋除了自住，亦可能出於資產配置或退休生活規劃等目的。伴隨人口老化趨勢加快，未來銀髮族在房市的影響力也將持續擴大。

莊思敏表示，能順利申貸的銀髮族通常已經具備一定的經濟實力，購屋訴求也跟一般青壯購屋族有所不同。這些長輩們在選擇居住地點時，大多傾向熟悉的生活圈，或是採買便利、交通出行方便、醫療資源充足的地段。

在物件挑選上，社區管理品質、是否有電梯、公設規劃及周圍綠化環境等，也都是長輩相當關注的重點。

此外，根據銀髮族申貸數據來看，即使是平均建物面積最小的中山區，也有約37.5坪，其他四區則落在40-50坪左右，顯見大多銀髮族都對居住品質有一定的要求，並偏好更寬敞舒適的居住空間。

莊思敏表示，雙北銀髮族的五大購屋熱區各具特色，長輩可依自身需求選擇最適合的區域。淡水生活節奏悠閒，房價親民，且有淡水馬偕醫院坐鎮。板橋區則以三鐵共構的交通優勢與亞東醫院的醫療資源，滿足長輩所需。

新店腹地遼闊，依山傍水，區內除精華的市中心、央北重劃區外，還有安坑、北宜等房價基期相對較低的區塊，消費者選擇空間多。

中山區發展較早期，各項生活機能已經相當完善，尤其馬偕醫院周邊更是銀髮族購屋的熱門地段。

至於大安區，毋庸置疑是「蛋黃中的蛋黃」，區內銀髮族的平均購屋總價高達4,496.6萬元，在此置產的多為財力雄厚的高資產族群，其購屋目的往往伴有置產或財富傳承等方面的安排。

對於雙北銀髮族申貸件數最多的淡水區，中信房屋淡水新市鎮加盟店店長童尹表示，淡水是CP值很高的退休選項，目前淡水平均房價仍在3字頭，僅為台北市的三分之一、新北精華區的一半，所以很多長輩會選擇賣掉市中心的房子，再移居淡水，不僅能「以時間換空間」，享有更寬敞的居住品質，還能套取一筆現金作為退休生活的保障。