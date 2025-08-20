快訊

免費貼圖4款！精品貼圖爽用到2026年 椒滴滴「敗家圖案」必用

「我想努力上天堂」 川普透露斡旋俄烏和平的最新原因

賴清德淨零淪口號！台電火力全開 碳排連9年破9000萬噸

富旺沙鹿三期新案公開、成屋入帳雙引擎 H2營運可期

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

富旺國際開發（6219）位於台中市沙鹿精華區的新案「富旺心海綻」正式早鳥銷售，作為「心海」系列第三期代表作，延續前兩期「心海苑」與「心海城」深受好評的品牌價值、宜居規劃與銷售佳績，再度鎖定區域黃金門戶，切入人口紅利與重大建設並進的雙核心市場。

展望未來，富旺董事長林宗毅對整體營運維持審慎樂觀看法，表示除了本案往前推進外，公司全台多點同步推案，持續加快土地佈局與產品線擴展，手中20個推案總銷金額已達370億元。

其中新竹「鈺時代」、「耀時代VILLA」、台中「天際W ONE」、「富旺敦厚（透天）」、彰化「富旺艾美莊園」、雲林「悅榕花園」等六大案，總銷達118億元，目前正如火如荼安排驗屋、銀行對保等事宜，預計今年底前依序完工入帳，將成為近期營收的即時貢獻。

另有預售案金額逾252億元，涵蓋新北市、新竹縣、台中市、南投縣、彰化縣及雲林縣等多個具成長潛力區段，皆預計近期陸續動土、上樑，為中長期營運注入穩定動能。

沙鹿區近年發展動能持續升溫，人口已正式突破10萬人，成為海線發展的重要樞紐。隨著捷運藍線2034年通車計畫啟動，加上光田醫院及童綜合醫院等持續吸引外來人口定居，同時坐擁靜宜大學及弘光科技大學兩所學府帶來的人口紅利，區域房市需求可望持續擴張。

區域內除臨近關連工業區、台中工業區、精密科技園區外，更因中科與台積電（2330）設廠效應，吸引科技大廠進駐帶來的高階就業人口，統計已有超過5萬名就業人口在此生活與工作，形成龐大居住需求。

再加上三井OUTLET二期、COSTCO的進駐規劃，以及台中國際機場的國際門戶效應，未來沙鹿將形成「陸、海、空」三向交通與產業紅利並行的格局，進一步鞏固區域房地產的高度價值。

「富旺心海綻」坐落於沙鹿新站特區核心，鄰30米民族路主幹道，基地三面臨路、棟距開闊，全案規劃2至3房產品，總計188戶，總銷19.7億元。

林宗毅表示，「富旺心海綻」禮聘大師團隊設計規劃，格局方正、堅持每間衛浴皆開窗，加上星級飯店式管理，全齡友善公設，完整對應首購、首換、中科通勤族與長期自住的需求，擴大買方基礎，進而創造穩健銷售率。

他說，此案不僅鎖定自住市場，更看準區域科技產業聚落帶動的長期置產需求。隨著西台中重大建設與科技就業人口同步增長，沙鹿房地產市場有望進入穩健成長期，「富旺心海綻」將延續「心海苑」與「心海城」深受好評的口碑優勢，為公司營運帶來穩定成長貢獻。

中科 房地產

延伸閱讀

股息入帳！新台幣優利存款登場 年利率上看10%

新北淡水新市鎮人口增加 幼兒園打造寬敞自然教育空間

議員指重大建設執行率極差 基市府：積極檢討

周六大罷免第二部曲 綠營何欣純掌大旗車掃 顏寬恒晚上回守沙鹿

相關新聞

雙北銀髮族購屋熱區出爐 這區居冠、板橋第二

台灣老年人口愈來愈多，許多退休族事先購屋準備養老。中信房屋研展室彙整財聯徵中心資料，統計雙北地區近一年60歲以上銀髮族的...

明娟樓入選《臺灣米其林指南2025》 詮釋粵魂與土地對話

《臺灣米其林指南 2025》評選結果出爐，台中勤美洲際酒店旗下高端粵菜餐廳「明娟樓 Ming Juan Lou」榮耀入選...

買房好時機？台中捷運「這3站」預售、中古30坪總價差逾800萬

永慶房產集團盤點台中捷運站點近一年預售屋、中古屋實價登錄交易資料發現，大慶站、水安宮站、南屯站等3站點，預售屋與中古屋單...

自動化展登場 五科技巨頭選秀 搶機器人量產先機

「2025台北國際自動化工業大展」今（20）日起在台北南港展覽館盛大登場，據悉，蘋果、輝達、Google、特斯拉、亞馬遜...

科技論壇27日登場／資策會執行長范俊逸：打造可信賴的 AI 未來

資策會執行長范俊逸表示，這波AI浪潮已全面影響產業生態、流程與人才結構，與過往資訊科技突破截然不同。面對AI新革命，資策...

2025台北國際自動化工業大展開幕 機器人吸睛 台鏈聚光

「2025台北國際自動化工業大展」今（20）日起一連四天在台北南港展覽館登場，市場聚焦AI與人形機器人應用，包括和大、上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。