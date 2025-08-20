富旺沙鹿三期新案公開、成屋入帳雙引擎 H2營運可期

富旺國際開發（6219）位於台中市沙鹿精華區的新案「富旺心海綻」正式早鳥銷售，作為「心海」系列第三期代表作，延續前兩期「心海苑」與「心海城」深受好評的品牌價值、宜居規劃與銷售佳績，再度鎖定區域黃金門戶，切入人口紅利與重大建設並進的雙核心市場。

展望未來，富旺董事長林宗毅對整體營運維持審慎樂觀看法，表示除了本案往前推進外，公司全台多點同步推案，持續加快土地佈局與產品線擴展，手中20個推案總銷金額已達370億元。

其中新竹「鈺時代」、「耀時代VILLA」、台中「天際W ONE」、「富旺敦厚（透天）」、彰化「富旺艾美莊園」、雲林「悅榕花園」等六大案，總銷達118億元，目前正如火如荼安排驗屋、銀行對保等事宜，預計今年底前依序完工入帳，將成為近期營收的即時貢獻。

另有預售案金額逾252億元，涵蓋新北市、新竹縣、台中市、南投縣、彰化縣及雲林縣等多個具成長潛力區段，皆預計近期陸續動土、上樑，為中長期營運注入穩定動能。

沙鹿區近年發展動能持續升溫，人口已正式突破10萬人，成為海線發展的重要樞紐。隨著捷運藍線2034年通車計畫啟動，加上光田醫院及童綜合醫院等持續吸引外來人口定居，同時坐擁靜宜大學及弘光科技大學兩所學府帶來的人口紅利，區域房市需求可望持續擴張。

區域內除臨近關連工業區、台中工業區、精密科技園區外，更因中科與台積電（2330）設廠效應，吸引科技大廠進駐帶來的高階就業人口，統計已有超過5萬名就業人口在此生活與工作，形成龐大居住需求。

再加上三井OUTLET二期、COSTCO的進駐規劃，以及台中國際機場的國際門戶效應，未來沙鹿將形成「陸、海、空」三向交通與產業紅利並行的格局，進一步鞏固區域房地產的高度價值。

「富旺心海綻」坐落於沙鹿新站特區核心，鄰30米民族路主幹道，基地三面臨路、棟距開闊，全案規劃2至3房產品，總計188戶，總銷19.7億元。

林宗毅表示，「富旺心海綻」禮聘大師團隊設計規劃，格局方正、堅持每間衛浴皆開窗，加上星級飯店式管理，全齡友善公設，完整對應首購、首換、中科通勤族與長期自住的需求，擴大買方基礎，進而創造穩健銷售率。

他說，此案不僅鎖定自住市場，更看準區域科技產業聚落帶動的長期置產需求。隨著西台中重大建設與科技就業人口同步增長，沙鹿房地產市場有望進入穩健成長期，「富旺心海綻」將延續「心海苑」與「心海城」深受好評的口碑優勢，為公司營運帶來穩定成長貢獻。