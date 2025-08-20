買房好時機？台中捷運「這3站」預售、中古30坪總價差逾800萬

永慶房產集團盤點台中捷運站點近一年預售屋、中古屋實價登錄交易資料發現，大慶站、水安宮站、南屯站等3站點，預售屋與中古屋單坪價差竟超過80%，其中又以大慶站單坪價差27.9萬元、差價幅度達85.4%居冠，同樣購屋30坪，預售屋要比中古屋多花837萬元，差距相當驚人。

永慶房產集團研展中心副理陳金萍認為，台中捷運宅在交通、生活機能的雙重加持下，保值性強、轉手性佳，且目前市場上中古屋價格已有鬆動趨勢，房價相對較低是個不錯的進場時機。

台慶不動產台中彰銀謙樂加盟店東吳泓諭表示，大慶站坐落在13期重劃區，擁有捷運、火車站的雙鐵共構，又臨近中山醫大、附醫，有醫護、教職人員剛性需求，重劃區可供建設，前景看好。

吳泓諭指出，大慶站周遭中古屋齡約2、30年，每坪成交均價約32萬元。去年受限貸令影響，市場上有較多物件可以挑選，屋主讓利幅度約近一成，對於預算有限的首購族來說，是不錯的進場時機。

永慶房產集團發現，水安宮站預售屋每坪成交均價約70.8萬元，是台中捷運宅最高價的區域，預售、中古屋價差達85.2%、位居第二。

永義房屋台中大業大墩加盟店東王昱能分析，水安宮站位於七期重劃區，發展時間早、鄰近市政府，也有捷運、學區、綠地、百貨公司等，各項機能一應俱全，預售屋幾乎是逾4000萬的豪宅，因此與中古屋價差大。

王昱能指出，中古屋主要以二至四房物件為主、屋齡約25至30年，總價約1500至2000萬元就能找到不錯的中古屋，對於追求生活機能便利的首購、換屋族都有相當大的吸引力。以近這區中古屋委售物件數增多，購屋族可以把握機會多看、勇敢出價，趁機撿便宜。

「南屯站」預售、中古屋以80%的價差幅度位居台中第三。同樣購屋30坪，預售屋要比中古屋多花906萬元。

有巢氏房屋大墩鑫源亨加盟店協理胡智凱說明，南屯站位於五期重劃區，發展時間超過40年，除了商圈成熟外，大賣場、公園綠地也相當多，機能優秀，中古屋齡約3、40年多為自住，供給少，相當搶手。受到房市波動，近期價格處於盤整階段，對於有置產規畫者，是相對不錯的進場時機。