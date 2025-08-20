台玻總座夫人申讓400張持股 高層關係人賣股引發外界關注

玻纖大廠台玻（1802）昨（19）日公告，法人董事代表人本人徐莉玲申報持股轉讓400,000股（400張）。據了解，徐莉玲是台玻總經理林伯實之妻，且因台玻近一個月股價大漲逾一倍，而特別受到關注。

徐莉玲昨日向證交所申報台玻股票轉讓交易，將透過一般交易轉讓400張持股；以19日收盤價35.95元計算，初估可套現1,438萬元，轉讓後持股大約2,010張、總市值預估約7,227.2萬元。

台玻近期因市場對Low DK、Low CTE玻纖布高需求，日東紡、台玻為主要供應商，其中台玻已取得第一代、第二代Low DK和Low CTE三項產品認證，在透過玻纖布產品、打入輝達供應鏈，打開集團的新藍海市場下，帶動台玻7月下旬至今一波強勁漲勢。

台玻以7月22日收盤價16.8元至19日波段高點、40.1元計算，不到一個月股價漲幅逾一倍，寫下2021年9月以來波段新高價。不過，對於高層關係人賣股，台玻昨日未予回應。

據證交所資料，台玻總經理林伯實夫人徐莉玲19日向交易所申報事前交易，將在8月22日至9月21日在公開市場交易400張持股，交易後預計持股約2,010,157股，19日收盤價35.95元計算，初估徐莉玲手中持股價值約7,227.2萬元。

台玻董事長林伯豐先前在股東會中強調，在低介電玻纖布、低膨脹係數玻纖布產業前景看好下，台玻希望盡快投入，公司已通過投入新台幣22.5億元資金做為現有桃園廠、鹿港廠改建，預計一年至一年半完成四廠房，預計2026年中旬後陸續投產，這是很好的投資機會，台玻會努力來做，預計3.6年回收。

林伯豐指出，台玻在Low DK 2、Low CTE的投入，雖然時間上比日東紡的兩年來得快，但銅箔基板（CCL）廠客戶在製程上指定台玻，以後就不會改變，所以台玻動作要快、技術投入要更積極。

AI伺服器當前的需求非常強勁，根據最新進度顯示，台玻目前在第一代及第二代低介電Low DK玻纖布已通過客戶認證，低膨脹係數（Low CTE）玻纖布近期也通過客戶認證採用。

台玻有信心今年在全球的市占率衝破三成，目標2026年Low CTE玻纖布全球市占率挑戰四成、躍全球第二大。