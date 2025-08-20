張榮華掌大同百年老店 有不少挑戰

三立集團董事長張榮華以黑馬之姿接掌大同（2371）董座，但面臨大同因違反採購法被政府停權，還有子公司財務問題待解決等挑戰，是否能為百年老店帶來全新氣象，備受股東期待與外界的關注。

媒體大亨張榮華今年69歲，是三立創辦人林崑海的妻弟。林崑海辭世後，張榮華接掌三立集團，以旗下多家公司共同豪擲52.85億元，取得大同約6.07%股權，成為僅次於王光祥的第二大股東。

不過，張榮華接手百年老店，也將面臨不少挑戰，包括大同近期因違反政府採購法，被停權三年，對大同的營運不可說毫無影響。還有子公司的舊案官司未了，包括當初子公司華映轉投資中國華映在2018年重整，後來華映更宣布破產，大同除了要認列虧損外，2023年面臨大陸法院判決要支付當初承諾的業績補償款，此案預估9月宣判，是財務上的未爆彈。