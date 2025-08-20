大同「新四大股東」聯盟 翻頁

大同（2371）昨（19）日推舉三立董事長張榮華為新任董座，股東版圖也悄然生變。張榮華投入52.85億元持股6.07%，改寫2020年成形的「新四大股東」聯盟。業界認為，這場股權洗牌代表大同告別過去，進入新的大股東主導營運階段。

2020年，大同經營權由王光祥與台商鄭文逸領軍的市場派，擊敗代表大同家族的前董事長林郭文艷。為強化營運權，王光祥後續幾年引進新股東，包括西門町大地主吳振隆及欣同前董事長蔣東濬等勢力加入，形成由王光祥、鄭文逸、吳振隆、蔣東濬組成的「新四大天王」共治局面，當時四人持股加起來近半，足以防堵任何有心人士染指。

根據大同公布2024年報，四大股東的持股全數變動，王光祥持股從約15%降至9%、鄭文逸持股降至2.96%、吳振隆現已降至約3.6%，蔣東濬持股從6%降至幾乎歸零、退出前十大股東。

這場股權調整顯示，部分原核心股東已逐步下車，三立集團的入股填補原先大股東減持後的股權空缺。

根據證交所公告資料，三立集團買進大同股票的資金來源多元，包括三立電視、殷富資本、聯鑫行銷、盧米埃電影、威網影音等子公司，取得目的為財務投資，展現三立集團財務實力，以及跨產業布局態度。