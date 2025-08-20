大同董座換手 張榮華接任…具地產、媒體雙重背景

大同（2371）昨（19）日董事會推選三立集團董事長張榮華為該公司新任董座，今起生效。市場解讀，大同在完成財務重整後，由具備地產與媒體雙重背景的張榮華接手，主導龐大資產的活化工作，此為大同經營權趨穩、本業開始獲利後的重要布局。

大同發言人暨策略長丁爾昆表示，經營策略短期不會有太大變動，一切延續原訂的策略方向。董座王光祥將轉任新設的大同會長（總裁）以協助張榮華，兩人密切配合，確保策略一致性與穩定性。

大同指出，王光祥在位期間逐步完成階段性任務，包括為全體員工調薪、彌補公司累積逾百億元虧損，睽違23年後在今年發出每股3.1元現金股利，完成對股東的承諾。

大同營運體質雖已轉佳，但坐擁全台逾46萬坪土地資產，因複雜產權與人事糾葛，活化進度緩慢。業界高度關注，張榮華過去在房地產事業的成功經驗，為大同龐大資產開發注入新動能。

丁爾昆強調，資產活化部分絕對尊重大同資產開發董事長吳振隆的規劃，相關決策會由高層共同討論，但主導權仍尊重專業，因吳振隆最了解相關狀況。

業界認為，張榮華擔任董座，有望加速推動包括大同大學及大同總部等精華土地的開發案。大同總部土地與前董事長林郭文艷間有複雜的股權交錯問題，張榮華出面，可望打破僵局，爭取將變更為工業區的總部土地再變更回商業用地，釋放更高開發價值。

大同本業方面近年已繳出亮眼成績單。核心電力事業群受惠於全球「去中化」與強韌電網政策利多，在手訂單已超過200億元，能見度看到2027年。大同第2季財報顯示，本業獲利季增逾倍，達7.99億元，歸屬母公司業主淨利季增逾五成，每股純益0.22元，擺脫去年同期虧損。也因美國目前AI發展帶動電力需求，大同正積極與在地經銷商結盟、併購重電廠，掌握龐大商機。