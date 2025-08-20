2025台北國際自動化工業大展開幕 機器人吸睛 台鏈聚光
「2025台北國際自動化工業大展」今（20）日起一連四天在台北南港展覽館登場，市場聚焦AI與人形機器人應用，包括和大（1536）、上銀、盟立、台灣精銳、新代、宇隆等逐步打入機器人國際供應鏈，備受矚目。
業界指出，包括美國、中國大陸、日本等都積極開發機器人本體，對台廠而言，搶占關鍵模組與零部件商機，不但較具競爭優勢，前景也最被看好。
台股昨日在創歷史新高後回檔，內外資法人認為，2025台北國際自動化工業大展今日開幕，機器人及人工智慧（AI）概念股、高速傳輸概念、軍工等仍是可注意族群。
摩根士丹利證券（大摩）指出，預估至2050年，人形機器人全球市場規模將達5兆美元，隨AI與硬體整合技術成熟，價格下探、運用普及，將從商用逐步擴大到家庭領域。
