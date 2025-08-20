快訊

賴清德向親英系釋權…傳徐國勇接民進黨秘書長 823後宣布新人事

2025台北國際自動化工業大展開幕 機器人吸睛 台鏈聚光

經濟日報／ 記者宋健生張瀞文／台中、台北報導

「2025台北國際自動化工業大展」今（20）日起一連四天在台北南港展覽館登場，市場聚焦AI與人形機器人應用，包括和大（1536）、上銀、盟立、台灣精銳、新代、宇隆等逐步打入機器人國際供應鏈，備受矚目。

業界指出，包括美國、中國大陸、日本等都積極開發機器人本體，對台廠而言，搶占關鍵模組與零部件商機，不但較具競爭優勢，前景也最被看好。

台股昨日在創歷史新高後回檔，內外資法人認為，2025台北國際自動化工業大展今日開幕，機器人及人工智慧（AI）概念股、高速傳輸概念、軍工等仍是可注意族群。

摩根士丹利證券（大摩）指出，預估至2050年，人形機器人全球市場規模將達5兆美元，隨AI與硬體整合技術成熟，價格下探、運用普及，將從商用逐步擴大到家庭領域。

AI 機器人

延伸閱讀

關稅衝擊 金屬機電工業淪無薪假重災區

就市論勢／AI 伺服器、光通訊 聚光

全球首場人形機器人運動會 在北京登場 16國比拚

就市論勢／網通、機器人、蘋鏈 聚光

相關新聞

大同董座換手 張榮華接任…具地產、媒體雙重背景

大同昨（19）日董事會推選三立集團董事長張榮華為該公司新任董座，今起生效。市場解讀，大同在完成財務重整後，由具備地產與媒...

自動化展登場 五科技巨頭選秀 搶機器人量產先機

「2025台北國際自動化工業大展」今（20）日起在台北南港展覽館盛大登場，據悉，蘋果、輝達、Google、特斯拉、亞馬遜...

科技論壇27日登場／資策會執行長范俊逸：打造可信賴的 AI 未來

資策會執行長范俊逸表示，這波AI浪潮已全面影響產業生態、流程與人才結構，與過往資訊科技突破截然不同。面對AI新革命，資策...

2025台北國際自動化工業大展開幕 機器人吸睛 台鏈聚光

「2025台北國際自動化工業大展」今（20）日起一連四天在台北南港展覽館登場，市場聚焦AI與人形機器人應用，包括和大、上...

因應關稅衝擊 自行車業者開會找對策

美國關稅來襲，自行車零組件變「慘」業，昨（19）日傳出有廠商向有關單位申請停工，目前無法證實。對於市況低迷，自行車零組件...

大同「新四大股東」聯盟 翻頁

大同昨（19）日推舉三立董事長張榮華為新任董座，股東版圖也悄然生變。張榮華投入52.85億元持股6.07%，改寫2020...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。