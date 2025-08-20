科技論壇27日登場／資策會執行長范俊逸：打造可信賴的 AI 未來

資策會執行長范俊逸表示，這波AI浪潮已全面影響產業生態、流程與人才結構，與過往資訊科技突破截然不同。面對AI新革命，資策會的核心任務不僅是協助台灣跟上，更要引領打造「可信賴的AI未來」，預期「AI信任力」將是應用普及的最後一哩路。

經濟日報將於8月27日在台北國際會議中心（TICC）舉辦2025科技論壇「開啟AI新紀元」。本論壇由經濟日報主辦、協辦單位為中華電信（2412），工研院、資策會、日月光集團、玉山銀行、凱基金控。

范俊逸當天將出席論壇，並以「AI信任力 應用普及的最後一哩路」為題發表演講。他表示，AI的影響力正如智慧手機之於現代生活，已從單點應用擴展至全面性的生態變革。

因此，資策會的戰略布局並非只聚焦在「能不能用AI」，而是關注「如何用得安心、走得更遠」，並將「AI信任力」視為重要使命，協助政府與產業搶占信任價值的戰略地位。

資策會提出三大主軸驅動AI發展，首先是驅動AI落地產業，協助政府推動轉型並建構健全的AI生態系，包含法規、算力與資安保護等。其次，透過跨國合作與交流，引進國際技術與分享經驗。第三，資策會希望讓台灣不只跟上AI，更能定義AI可信賴的未來。

在具體布局與成果方面，資策會從多個面向打造可信賴的AI生態系。在模型端，已開發AI模型「臨境檢測」工具，依據國際標準檢測模型是否存在安全隱私漏洞，為企業提供可信賴的驗證機制。

資料傳輸方面，資策會積極推動「後量子資安生態」，確保資料在AI模型訓練與應用中，不會因未來量子電腦的威脅而遭竊取或竄改。

硬體方面，為提升AI供應鏈信任度，資策會成立「晶片安全聯合檢測實驗室」，提供晶片資安合規檢測服務。此外，為強化營運流程合規與自動化，發展「CISO Agent」合規輔助與風險管理工具，此AI代理人能協助組織資安長自動化管理流程並提供優化建議。

范俊逸強調，除了技術，人才培育同樣是關鍵。資策會規劃AI知識工作者育成服務，針對不同職能提供專屬教育訓練，確保各職位人員都能有效運用AI，從而將技術效益最大化，真正實現智慧轉型。透過建構完善信任機制，讓AI技術能更順利、更全面地融入社會與產業。