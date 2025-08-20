自動化展登場 五科技巨頭選秀 搶機器人量產先機

「2025台北國際自動化工業大展」今（20）日起在台北南港展覽館盛大登場，據悉，蘋果、輝達、Google、特斯拉、亞馬遜等全球五大科技巨頭均派人來台尋找供應鏈合作夥伴，要搶機器人量產先機。

今年展期為期四天，以AI機器人的設計與製造為重點，共有來自16國、上千家廠商，超過4,500個攤位滿檔展出，規模續創新高，預計可吸引逾33萬人次參觀，尤其五大科技巨頭台灣大會師選秀，成為一大亮點。

國內大廠包括新代（7750）、新漢、上銀、大銀、氣立、直得、均豪、所羅門、羅昇、台達電、研華、和椿、達明機器人等都將參展，大秀機器人與自動化相關肌肉，並爭取加入國際機器人AI大平台，搶食數千億元機器人大商機。

今年大展規劃自動化、機器人、3D列印、智慧模具、物流、冷鏈、雷射、流體傳動等八大領域，完整呈現各級工廠及產業上、中、下游軟硬體設備系統整合方案。

「AI+機器人，重新提升製造產業價值！」台灣智慧自動化與機器人協會表示，今年展場集結手臂大廠上銀、達明機器人、發那科、UL、KUKA、ABB、Epson、Denso、安川、川崎重工等大廠。

各家廠商多元呈現多軸協調控制、AI視覺辨識、動態避障與遠端監控等關鍵技術，體現高度靈活與整合能力的多元應用場景。

此外，過去被視為高門檻技術的多足與人形機器人，也將現身會場，多家廠商將展示高扭力輕量化伺服驅動模組、高精度關節感測器、低延遲高頻率運動控制器等關鍵元件，以及模組化骨架與仿生協作結構、多軸協調控制演算法、動態平衡計算、AI控制平台與決策系統應用、影像感知等關鍵應用。

智動協會也將舉辦數十場AI機器人趨勢全解讀系列活動，涵蓋技術、安全規範、人形機器人供應鏈、多足機器人研發能量、ROS社群開發者年會及AI製造應用成果等。



