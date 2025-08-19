國美館八方藝術節 台美藝術夫妻檔《浮生千山路》登場

快訊

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
八方藝術節邀請藝術愛好者踏上一場關於「無常」與「永恆」的藝術旅程。記者宋健生/攝影
八方藝術節邀請藝術愛好者踏上一場關於「無常」與「永恆」的藝術旅程。記者宋健生/攝影

首屆「八方藝術節」倒數第二檔展覽《浮生千山路》，8月19日起至8月24日於國美館登場，由住在台中市大坑風景區的美國雕塑與陶藝家Darryl Bisson（畢森德），與台灣繪畫及磁磚藝術家陳映潔夫妻檔聯袂展出。

這對跨國藝術伴侶在台中生活與創作逾20年，以山居生活為創作基地，融合文化底蘊、精神探索與詩意敘事，邀請藝術愛好者踏上一場關於「無常」與「永恆」的藝術旅程。

總策展人賴慕芬表示，畢森德自1990年代末離開紐約，追隨愛人定居台灣，擅長陶藝與裝置藝術，作品關注物質世界的現實性、二元對立的調和，及超越物質限制的精神經驗；陳映潔則專攻繪畫與磁磚藝術，作品多從夢境與日常經驗出發，色彩時而縹緲如雲煙，時而厚重堆疊，並常以橫幅或長卷形式，引導觀者如同行旅。

陳映潔在介紹自己的創作時表示，此次展覽作品《斯科派洛斯的故事》源於2024年8月，她與先生兩人在希臘斯科派洛斯（Skopelos）駐村創作的水彩系列。陳映潔透過流動筆觸與層疊色彩，捕捉地中海海邊的自然景觀，敘事風格充滿東方情懷。

畢森德自詡為創造神話式圖像（mythic image）的藝術家，藉由普遍且原型性的意象，引領觀者進入自我內在核心。其雕塑作品常融入時間元素，例如2018年的《無常之梯》，以蠟與木頭構成高240公分的階梯，隨蠟質逐步融解消失，直面時間流逝；2014年的《脆弱之筏》以85根等身木製骨骼組成環形木筏，象徵人體有限與靈魂在永恆之海的漂航。

台中市文化局副局長曾能汀提到，畢森德與陳映潔曾於2002、2003年連續兩屆入選台中火車站「20號倉庫」駐村藝術家，並於2013年在大墩文化中心分別舉辦個展，兩人的創作在台中藝術圈深具影響力。

首屆八方藝術節以「跨域交流、匯聚多元」為核心理念。賴慕芬感謝國立台灣美術館、壹元書院、高雄師範大學東南亞暨南亞研究中心及台中YMCA共同策劃，未來將透過公開甄選持續發掘優秀藝術創作者，促進不同文化與藝術形式的對話與合作。

賴慕芬表示，《浮生千山路》以台美藝術夫妻的跨文化創作為亮點，結合雕塑、陶藝、繪畫與磁磚藝術，呈現出融合精神探索與自然景觀的獨特藝術旅程，成為八方藝術節不可錯過的一站。

《浮生千山路》結合雕塑、陶藝、繪畫與磁磚藝術，呈現出獨特的藝術旅程。記者宋健生/攝影
《浮生千山路》結合雕塑、陶藝、繪畫與磁磚藝術，呈現出獨特的藝術旅程。記者宋健生/攝影
「八方藝術節」倒數第二檔展覽《浮生千山路》，19日起至24日於國美館登場。記者宋健生/攝影
「八方藝術節」倒數第二檔展覽《浮生千山路》，19日起至24日於國美館登場。記者宋健生/攝影
美國雕塑與陶藝家畢森德，與台灣繪畫及磁磚藝術家陳映潔夫妻檔聯袂展出。記者宋健生/攝影
美國雕塑與陶藝家畢森德，與台灣繪畫及磁磚藝術家陳映潔夫妻檔聯袂展出。記者宋健生/攝影

