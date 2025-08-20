因應關稅衝擊 自行車業者開會找對策
美國關稅來襲，自行車零組件變「慘」業，昨（19）日傳出有廠商向有關單位申請停工，目前無法證實。對於市況低迷，自行車零組件業者將於明日開會，討論關稅因應策略。
國內自行車零組件業指出，美國對台灣公布對等關稅後，國內自行車業者受到稅率衝擊非常大，各家競爭力都面臨全新挑戰。昨日市場傳出有自行車零組件廠向勞動部申請停工，業界認為相關資訊不明，已造成市場過度揣測，對於自行車零組件產業造成更大的困擾。
國內自行車相關業者分析，新關稅公布後，客戶訂單必須重新計算報價，客戶能否接受都需要時間討論；產品競爭力最為關鍵，高價位、稀缺性產品衝擊較小。
