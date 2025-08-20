保瑞進擊衝保健品市占 旗下晨暉取得望德斯30%股權

保瑞（6472）集團旗下晨暉生技昨（19）日宣布，董事會通過策略投資望德斯國際公司，以新台幣6.5億元現金取得30%股權，預計9月交割並取得一席董事。晨暉生技與望德斯國際昨天舉行簽約儀式，將攜手共創國內外保健品市場商機。

望德斯過去成功代理推出多款Weider（威德）暢銷保健產品，此次合作能迅速與晨暉的研發實力、生產基礎及保瑞集團的國際經驗產生綜效，攜手擴大台灣保健品市占，同時分散晨暉既有的代理品牌集中與再授權風險。

晨暉董事長盛保熙指出，望德斯與晨暉各有市場利基，期待晨暉產品透過合作打開美系品牌運作的通路機會。望德斯的主要品牌「威德」主打速溶複合益生菌，深受台灣消費者喜愛，屢屢創下單月數千萬包銷量佳績，在注入晨暉研發實力及保瑞聯邦的藥局通路優勢後，有望打造更多元、更貼近市場需求的產品與通路而放大營收。晨暉汐止新廠落成在即，更具自主生產的成本優勢。

望德斯董事長陳旭文指出，此次交易為雙方依據長期產業趨勢與成長策略主導的關鍵布局，雙方將在維持經營獨立基礎上，展開深度技術協作與通路整合，發揮產品、研發、行銷等多方面綜效。

望德斯專注益生菌領域，具備穩固市占率基礎與完整的研發能量，穩居台灣市場領先地位，透過此次結盟，雙方將整合核心技術與產品優勢，強化供應鏈協同，打造更多元、科學且具市場潛力保健產品。

展望未來，晨暉定位為保健品專家，除原料產品線，更將積極以「保博適」臨床實證保健品牌展開策略合作，深耕不同客群與通路，多品牌合作、一條龍垂直整合的雙軸模式，是此次著眼的競爭利基。

晨暉多年來是台灣熱銷紅麴類保健品信賴的供應商，輔以保瑞集團的西藥背景，在產品創新配方與規格定位有先發優勢；由於多個歐洲外銷客戶拉貨穩定，將持續合作規劃新品，汐止廠落成有助打造機能素材研發、劑型設計，到臨床佐證與終端品牌經營一條龍且具規模的新生代保健品事業。



