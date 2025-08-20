中元節大檔 量販三雄搶市 家樂福、愛買打折回饋搶買氣

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導
中元節檔期家樂福推連續5波週末限定滿額9折回饋活動。記者黃筱晴／攝影
中元節檔期家樂福推連續5波週末限定滿額9折回饋活動。記者黃筱晴／攝影

迎接中元節大檔，預期整體商機達500億元，統一旗下家樂福全聯暨大全聯、遠東愛買等三大量販業者積極備戰搶市。

本周將進入民俗月，超市龍頭全聯年度最強「中元感恩月」強勢啟動，攜手大全聯推出超過3,000款商品挑戰全年最低價，預估業績可望雙位數成長；家樂福中元節檔期占全年營收三成，端出總價3億元、連續五波滿額九折回饋，業績目標拚成長一至二成；遠東愛買則祭出多重回饋方案，力拚年增二成。

每年中元節都是量販業的重要檔期，僅次於農曆春節，為年度第二大的購物潮。

全聯每年中元業績均高達百億元以上，全聯宣布今年度「中元感恩月」檔期祭出最殺優惠，超過3,000款商品挑戰全年最低價，全聯實體門市回饋率達19.7%，力拚業績雙位數成長。

全聯線上線下同步動員，包括實體超市全聯、量販大全聯，以及線上小時達與全電商一鍵下單，全方位滿足消費者普渡供品採買需求。

今年完成更名的大全聯迎來首次中元普渡盛典，匯集生鮮、熟食、甜品與民俗用品四大類，主打「大包裝、感恩拜」，如拜拜箱、袋裝組合等大包裝品項，成為中元銷售主力。

家樂福中元節業績占全年約三成，為搶攻中元商機，祭出連續五波滿額九折回饋，總價約3億元。除家樂福線下實體店外，並串聯線上包括家樂福線上購物、家速配等渠道同步部署銷售戰略，預期業績可望成長一至二成。

家樂福表示，6月底就啟動中元節銷售部署，啟動B2B大宗採購接洽、鋪貨備貨提前到位，並於實體量販、超市與線上通路推出五套中元普渡箱，滿足不同家庭的普渡需求。

家樂福指出，今年拜拜熱潮可能較往年熱烈，從上半年開始，全台各大宮廟就提前啟動普渡團報。

家樂福今年除傳統供品外，更祭出信用卡滿額禮、不限金額加價購等「十大優惠回饋」，從實體通路到線上購物全面加碼，買氣大幅升溫。

愛買中元檔期業績占全年營收約二成八，至9月9日前推出多重回饋，數十項商品買一送一、買兩件省更多優惠，業績力拚較去年成長兩成以上。


