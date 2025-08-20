四大超商中元檔期促銷 各出奇招
四大超商也投入中元檔期促銷大戰。統一超（2912）7-ELEVEN祭出「省力化」普渡提案採買攻略，預估帶動業績二成；全家（5903）、萊爾富也推出特色福箱搶市，大幅提升買氣。
7-ELEVEN集結逾百款商品祭出「省力化」普渡提案採買攻略，包含門市多款獨家普渡商品優惠，預購推出各大媽祖信仰聖地「保平安」主題選品，利用全台線上線下多元服務通路，預計可帶動整體業績成長逾二成。
全家中元節實體店舖、線上通路齊出招，線上線下通路總動員，推出多款人氣IP福箱及實用型家用宮廟福箱等，合計共12款特色福箱，提供民眾各式中元採買提案，預計會較去年成長一成。
萊爾富主打「好運蓮下去」普渡袋，並推出多款整箱優惠與IP聯名商品，鎖定拜拜祭品、家庭補貨需求，整體業績可望成長10%至20%。
OKmart攜手宮廟推出五款「中元普渡箱」，提供代客普渡、自行普渡、公益捐贈等多元選項，銷售可望成長近三成，其中罐裝茶飲、即食泡麵與糖餅類為熱銷前三大類。
