保瑞併購新廠 腳步不停歇

保瑞（6472）集團併購腳步不停，集團董事長盛保熙近日主持法說會時說明，目前手中仍有不錯的併購評估標的，但還在觀察美國川普政府的後續發展，只要有適當機會仍會出手併購新廠。

保瑞在法說會上說明，公司已走出2024年第4季開始整合階段的新篇章，主要是一些低毛利的藥品已經停產，接下來將生產的都是高價值藥品，今年下半年毛利率將更勝於上半年。

保瑞日前董事會也通過，將投資4,000萬美元（約新台幣12億元）成立全資境外控股公司，用以規避匯率波動的評價對損益表影響，並提升資金運用效益，並有機會成為加速海外資本支出與併購的資金彈性。

保瑞為推動後續新一波併購動作累積銀彈，保瑞強調，目前資產負債表與現金流量表都較過去半年更加穩健。

保瑞目前營運現金流入較去年同期增加36億元，主要為調整學名藥產品組合後，存貨壓力大幅減低，公司的收付款也更健康，這將有助於公司接下來輕裝上陣，邁向成長。