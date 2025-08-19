兩岸靚人物／智譜AI創辦人兼執行長張鵬 技術+研發 打出一片天

大陸AI六小虎之一的「智譜AI」近期引來美國OpenAI關注，公開指出智譜已成為其最大潛在對手。智譜AI創辦人兼執行長張鵬從清華大學實驗室研究人員轉型為企業家，帶領智譜快速發展，並計劃將公司轉至香港上市，預計集資3億美元，朝商業之路更進一步。

躋身大模型六小虎

全球AI競賽升溫，大陸本土AI企業迅速崛起，其中大模型「六小虎」之一的智譜AI已獲超過14億美元資金支持，成為本土領軍企業，甚至被OpenAI公開點名為其最大潛在對手，而非話題性更高的DeepSeek。

智譜AI的起點可追溯至2006年清華大學知識工程實驗室，張鵬是其中核心成員。2019年，他帶領原班人馬創辦智譜AI，從一開始便同時推進技術與市場，迅速吸引中科創星、清華控股等資金挹注。張鵬曾這樣回憶，「我們一邊做核心的技術，一邊擴展市場，從第一天開始就有收入。」

2020年GPT-3橫空出世，讓全球AI進入大模型時代。張鵬並未退卻，反而加速研發，2022年推出自研GLM-130B，並開放ChatGLM系列模型。他強調，「開源是為了讓資源最大化配置。」

截至2025年7月，智譜累計融資逾人民幣135億元。今年3月獲杭州、珠海、成都三地國資注資18億元，7月再獲浦東創投與張江集團10億元戰略資金。張鵬直言，智譜定位為通用基座模型公司，研發投入巨大，2025年更將成為「開源年」。

除技術表現，智譜也是資本市場寵兒。截至2025年7月，智譜累計融資逾人民幣135億元（下同）。今年3月，智譜獲得杭州、珠海、成都三地國資的超過18億元融資，7月再獲浦東創投與張江集團10億元戰略資金。張鵬直言，智譜定位為通用基座模型公司，研發投入巨大，2025年更將成為「開源年」。

落實從論文到產品

張鵬說，「不管智譜融了多少錢、拿了多少收益，其實都是通往AGI道路上的盤纏」，「毫無疑問，智譜需要錢，而上市可以融到更多的錢」。這番言論也解釋了智譜為何在資本市場的步伐不斷加快。

從研究人員到創業家，張鵬在接受經濟觀察報訪問時曾提及，智譜從創立第一天起就秉持「從論文到產品（Paper to Project, P2P）」理念，這來自其清華導師王克宏的影響，即是「單做研究不做工程，沒有未來」。他稱，「轉換也不是一夜之間的突變，是個慢慢了解和擴增的過程，更是順應商業邏輯和規則後，慢慢轉變的過程，量變引起了質變」。

不過，張鵬也坦承，創業環境壓力「挺大」，不像學術圈那樣單純、簡單。做企業必須考慮腳下的現實，必須追求商業利益，否則無法支撐長期理想。

智譜自創立以來不斷強調技術落地與用戶導向的產品研發，從AMiner到ChatGLM、XLORE知識圖譜與AI代理「沉思」，每一步皆緊扣應用場景與技術迭代節奏。今年7月，智譜推出多模態模型GLM-4.1V-Thinking等多項進展，累計釋出逾50款模型。

在強調技術落地的同時，智譜自2019年起便明確「對標OpenAI」的核心戰略。張鵬敏銳觀察到預訓練模型的產業潛力，決定提前布局語言模型框架。這一超前決策讓智譜得以早一步卡位。他也不諱言，希望打造一個像OpenAI那樣的公司。但說道「最像OpenAI的中國公司」，他則稱，「這是大家給我們貼的標籤。我們更願意說是有跟OpenAI同樣目標的公司。」