經營密碼／策略規劃 驅動成長與創新

根據策略大師明茲伯格（Henry Mintzberg）策略管理，策略可分為十個學派：設計學派、計劃學派、定位學派、企業家學派、認知學派、學習學派、權力學派、文化學派、環境學派、組成學派。這些觀點反映出組織對策略形成的多元視角，其中企業實務仍多以「規劃學派」為核心，透過架構化程序進行策略擬定與落實。

為什麼策略規劃這麼重要？策略規劃不只是年初的開會儀式，而是組織聚焦目標、整合資源與推動創新的關鍵工具，具體而言有以下五大價值：

一、建立方向與共識

策略規劃有助於釐清：「我們是誰？我們要去哪裡？如何到達？」透過願景與使命的凝聚，讓全體人員擁有共同語言與努力方向。

二、提升資源配置效率

有效的策略可聚焦資源投放於最具價值的項目上，避免人力與預算分散或重工。

三、強化市場敏銳度與風險應對

策略過程中納入外部環境與內部資源分析，讓企業具備預測力與風險管理能力。

四、激發創新與變革動能

規劃過程常促使組織重新思考商業模式、流程設計，甚至市場定位，是組織創新的溫床。

五、導入績效指標與持續改善機制

策略目標須具體化並搭配KPI、BSC等工具，才能追蹤成效並持續優化。

筆者曾輔導一家上市公司進行全公司六大事業部的策略規劃，面對營運瓶頸與組織重整壓力，董事長期望透過策略管理來推動轉型。

輔導流程分為五階段：

一、策略教育與共識建立：首先為中高階主管說明策略管理架構與實務，建立共同語言與基本理解。

二、策略表單填寫：協助各事業部填寫策略規劃表，涵蓋使命、願景、SWOT、目標、策略、執行計畫與績效指標。

三、第一次策略會議：逐一討論各事業部提出的草案，協助澄清不具體或不切實際的目標與作法。

四、第二次修正與確認：根據討論結果修正內容，聚焦可行性與資源配置，形成具執行力的策略藍圖。

五、執行與滾動追蹤：策略內容納入年度計畫與部門KPI，並定期滾動檢討。

結果隔年營收成長達25%，顯示策略規劃不只是「計畫工作」，更是組織成長與創新的引擎。

策略規劃是一個動態循環，以下是典型的五大步驟：

一、環境分析

外部分析：包含產業趨勢、顧客需求、法規政策、技術發展與競爭行為。內部分析：包含組織資源、能力、流程與文化，釐清優勢與挑戰。

二、願景、使命與目標設定

願景：企業想成為什麼樣的存在。使命：企業存在的意義與價值。策略目標：具體的中長期指標，如營收、市占率、客戶滿意度。

三、策略制定

根據分析結果，擬定實現目標的主要策略，例如，市場成長與滲透策略、海外市場進入或策略聯盟、差異化或成本領導策略（事業部），以及產銷人發財策略（功能策略）。

四、策略執行

調整組織結構與資源、訂定KPI與預算，明確落實計畫、強化領導者與團隊執行力。

五、策略評估與滾動修正

持續監控指標（KPI、BSC）、根據市場變化進行策略微調、建立滾動式調整與回饋機制。

面對關稅變化、台幣升值、勞工短缺，以及AI、數位轉型與ESG的浪潮，企業正處於劇烈變動的環境中。此時策略規劃可引領方向、凝聚團隊、挑戰目標，創造未來。