古書今贏／洞觀真我 強化鍛鍊

7、8月連日烈陽豪雨，做了兩個特別的夢，記錄如下：

其一：跟車來到某農莊，四處黃土飛揚雜樹紛立，遊客們聽著場主口沫橫飛，讓人感到昏昏欲睡，只能無奈望著天空發呆，驚見烏雲翻騰，冷冽的狂風迎面鋪捲，地面發生猛烈震動。

這時空中出現兩名身穿黑、白色勁裝，濃眉凹眼鷹勾鼻巨人，巨人表情猙獰兇悍，前額剃髮留著長辮，拳來腳往夾帶雷電，從空中降到地面，縮小成兩公尺壯漢，人車樹遭到波及碎裂噴飛，遊客匍匐地上，瑟瑟發抖嚎哭跪拜。

雙手環抱老婆兒子，兒子感覺我要離開，緊張地問：「你去那裡？」答說：「以戰止戰！」將身一縱，竟然飛越眾人，落到黑白衣壯漢中間，二壯漢怒氣騰騰左右夾擊，六臂一碰發出爆響…塵埃落地，黑白衣壯漢抱拳，大笑聲中化成煙霧不見。

其二：全家歡喜出國，坐在觀景浮台享受美食，透過十數公尺高的落地窗，蔚藍海景近在眼前，遊客大約數百人，小孩子追逐嬉戲天真爛漫，服務員身穿白衣黑圍兜優雅輕鬆。

瞥眼間，遠方海平面湧起白線，夾帶無數黑點，緩慢朝浮台逼近，我起身指向海面，告訴大家有狀況，浮台也開始搖晃。

餐廳老闆快步走來，雙手絞動乾笑，說：「沒事沒事，今天風浪比較大，放輕鬆。」原本起身的遊客又坐下用餐，但仍不放心地抓著椅背上的救身衣。

瞬間，浮台旁冒出數十頭黑色怪魚，露出海面上的身體將近一層樓高，領隊魚更大上一倍，巉嵯巨牙在前梭巡；掀起的波浪，拍打景觀窗發出巨響，連接岸邊的鋼索幾乎扯斷。

再看餐廳人員，已不見任何蹤影，迴盪哀號尖叫聲四起，場面陷入混亂。

一邊幫家人穿上救生衣，心裡十分懊惱：「剛才該走時沒走，這回要當魚飼料了」。看到掛在牆上的魚槍，心念一動，魚槍倏地飛到手中，強自按捺告訴家人：「待會準備乘巨鱗、騎鯨魚玩囉。」兒子聽了很開心：「好吔，我來找三張魚鞍、韁繩。」老婆微笑點頭，望了我一眼，表情平靜。

我手握魚槍和領隊魚互相凝望，只見牠身上菱形的鱗甲大如圓桌，散發著墨綠色光澤，心中感到既興奮又震撼，這時牠突然緩緩後退，碧黃色的瞳孔輻射放大，朝兒子眨眨眼，搧動著巨鰭發出象鳴，隨即領著眾魚破浪離去。

其中一次，在迷迷糊糊中被老婆喊醒，問：「你做惡夢？又嘆氣又生氣，推也推不醒，差點被你嚇死。」聽我說完唉的一聲：「放輕鬆，是不是電影看太多了？」我回答：「或許吧！但不是。」

《列子．周穆王》：「覺有八徵，夢有六候」。人的體魄實虛強弱，與天地相通，與外物相應；「八徵」是由形體與外界接觸產生，「六候」是精神對外界的感應。

簡言之，人在醒的時候，種種遭遇、擔心期望有八種樣態；睡的時候，思想、感官會和現實生活中的喜懼思念交揉結合，以六種形式呈現。了解形體精神變化的道理，就會知道光怪陸離的夢境，其來有自不足為奇。

夢何嘗是夢，正如：肚子餓了吃東西，被子沒蓋好有風雨，忘記的東西可以找到；既是生命的預演，也是模擬、鍛鍊；與其醒後空歡喜或空悲嘆，不如趁夢境清晰洞觀真我，進行深層對話，當夢（困）境重現，已被強化的意識，將被喚醒做出最佳反應。