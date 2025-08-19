量子覺知手札／人才培訓 因材施教

經濟日報／ 瑞瑟（資深企業顧問）

在傳統的工作環境中，組織領導為了能讓員工在不同的工作職位上快速地上手並產生績效，習慣透過在職訓練或手把手地教學，以教育並培養員工的處理能力。因此，個人相關的專業知識是否能夠匹配職務上的需求，是許多遵循古典領導理論的主管們所重視的。

然而，隨著時代的變遷，除了可被量化的任務相關專業能力外，被賦予工作的參與者本身對於被分配任務的潛在主觀認知及感受，也被加入了提升個人任務表現的關鍵因素。

這時，以任務為基礎的當下個人能力與意願，為判斷準則的情境式領導方式，因能顯著地提升領導的效能而盛行多年。

但在現實中，相同的任務交給專業能力類似且都願意處理的員工時，有時會出現事半功倍或事倍功半上的雲泥之別。

顯然地，每個人因天生遺傳及從小被教養而形塑出來的不同人格特質與天賦，以及因個人獨特的經歷與期待而在認知上產生的差異，也會創造出不同的結果。

隨著量子覺知時代的來臨，為了因應個人的內在意識決定外部言行的準則，以及自我心口必然合一的常態，覺察並了解自身及其他員工的本質，及影響個人認知與動機的緣由，就成了另一項在工作及生活中領導他人時的必須事項。

因此，未來在面對新世代員工時，高效能的主管就不能一味地將責任推給對方任其自生自滅，或是極盡羞辱地以衣食父母的姿態霸凌對方，甚至以眼不見為淨的方式將其排除。

倘若領導者能自覺自身的思維及言行是否恰當，再花功夫去了解對方是否因不知為何而戰，或是需求滿足上出了差錯，個人的特質及天賦讓其在現在的位置上不能大展身手，對自身及組織間的互動產生了認知及信念上的不協調，還是擁有的專業能力尚不足委以大任等，盡責地一同尋找真正的原因及因應做法，就有可能將一切但不確定的低績效窘境降到最低。

將軍要在對的戰場上才能打勝仗，而將軍也不能只靠自己單獨一個人就能打仗。至於如何建立一個可以相互覺察、信任、支援、彈性、開放的團隊，以面對未來無限的挑戰，以便在新時代中屢創佳績，也將是領導者必修的課題。

工時 領導者

