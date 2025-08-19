傳統成功模式面臨挑戰 台灣工具機業怎突圍？新代董座蔡尤鏗這樣說

面對匯率波動與中國機械業崛起的挑戰，新代科技董事長蔡尤鏗今日與媒體座談時表示，台灣工具機產業若僅依靠價格競爭，難以持續發展。唯有整合上下游產業鏈，結合AI、感測器與控制器，推動智慧製造生態系，才能創造差異化價值，並帶領產業走向國際市場。

蔡尤鏗表示，台灣工具機產業過去的核心定位在於「以最低成本打造最佳品質」，但隨著國際匯率波動及中國大陸機械業迅速崛起，傳統成功模式已面臨嚴峻挑戰。此刻正是檢視工具機產業未來突破方向的關鍵時刻。

他分析，台灣具備完整的產業條件，下游的製造業不僅在台灣本地具有優勢，台商更遍布全球，形成廣泛的市場基礎；上游的零組件產業鏈同樣實力堅強，足以支撐整體競爭力。更重要的是，在技術面，台灣擁有智慧機械與智慧生產的結合契機，這正是邁向「智慧製造」的核心。

蔡尤鏗指出，智慧製造的關鍵要素包括「感測器」與「控制器」。感測器能讓設備更聰明，而台灣在此領域可依託半導體產業優勢，具備與日本、德國等國競爭的條件；控制器是工具機的大腦，新代、寶元數控與台達電等企業在過去20年深耕不懈，逐步建立起堅實基礎。透過感測器、控制器與零組件的整合，工具機可轉型為智慧機械，進一步結合AI與智慧工廠應用，提升附加價值。

「如果產業僅能比價格，終究難以突破，」蔡尤鏗強調，「唯有透過生態系合作，才能創造差異化，讓台灣成為製造業採購智慧設備的首選。」他指出，台灣的上中下游產業鏈完整，若能協力合作，便能形成強大的智慧製造生態系。這種模式不僅能強化產業競爭力，也能擴展至國際市場，為台灣工具機產業帶來全新機會。

蔡尤鏗也提到，新代必須更加國際化，讓台灣機械業在出口時選擇新代控制器，並透過全球服務網絡及品牌制度支撐，提升國際能見度。他將此視為新代的使命，也是整個台灣工具機產業的共同機會。

蔡尤鏗也舉稍早新代在30週年感恩茶會上，與盟立、東台、成大機械、台大機械等單位攜手成立「AI與智慧製造產業聯盟」。意在展示台灣產業鏈的整合能量，也象徵智慧製造生態系的雛形，展現產業突破困境、迎向未來的決心。

蔡尤鏗最後表示，工具機不應只是「單機」或「孤島」，而應與自動化、智慧生產、工業互聯網等更多面向整合。唯有「相信合作的力量」，台灣工具機產業才能在全球市場中創造獨特價值，並持續在智慧製造浪潮中保持領先。