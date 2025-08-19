快訊

民進黨反核文宣「日本案例」遭日媒狠打臉 國民黨：丟臉丟到國際

2025米其林星級餐廳出爐 北市最多星級商圈竟不在東區

批公訴檢察官「像四叉貓一樣」 柯文哲：再關下去我就變成曼德拉

傳統成功模式面臨挑戰 台灣工具機業怎突圍？新代董座蔡尤鏗這樣說

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
新代科技董事長蔡尤鏗。本報資料照片
新代科技董事長蔡尤鏗。本報資料照片

面對匯率波動與中國機械業崛起的挑戰，新代科技董事長蔡尤鏗今日與媒體座談時表示，台灣工具機產業若僅依靠價格競爭，難以持續發展。唯有整合上下游產業鏈，結合AI、感測器與控制器，推動智慧製造生態系，才能創造差異化價值，並帶領產業走向國際市場。

蔡尤鏗表示，台灣工具機產業過去的核心定位在於「以最低成本打造最佳品質」，但隨著國際匯率波動及中國大陸機械業迅速崛起，傳統成功模式已面臨嚴峻挑戰。此刻正是檢視工具機產業未來突破方向的關鍵時刻。

他分析，台灣具備完整的產業條件，下游的製造業不僅在台灣本地具有優勢，台商更遍布全球，形成廣泛的市場基礎；上游的零組件產業鏈同樣實力堅強，足以支撐整體競爭力。更重要的是，在技術面，台灣擁有智慧機械與智慧生產的結合契機，這正是邁向「智慧製造」的核心。

蔡尤鏗指出，智慧製造的關鍵要素包括「感測器」與「控制器」。感測器能讓設備更聰明，而台灣在此領域可依託半導體產業優勢，具備與日本、德國等國競爭的條件；控制器是工具機的大腦，新代、寶元數控與台達電等企業在過去20年深耕不懈，逐步建立起堅實基礎。透過感測器、控制器與零組件的整合，工具機可轉型為智慧機械，進一步結合AI與智慧工廠應用，提升附加價值。

「如果產業僅能比價格，終究難以突破，」蔡尤鏗強調，「唯有透過生態系合作，才能創造差異化，讓台灣成為製造業採購智慧設備的首選。」他指出，台灣的上中下游產業鏈完整，若能協力合作，便能形成強大的智慧製造生態系。這種模式不僅能強化產業競爭力，也能擴展至國際市場，為台灣工具機產業帶來全新機會。

蔡尤鏗也提到，新代必須更加國際化，讓台灣機械業在出口時選擇新代控制器，並透過全球服務網絡及品牌制度支撐，提升國際能見度。他將此視為新代的使命，也是整個台灣工具機產業的共同機會。

蔡尤鏗也舉稍早新代在30週年感恩茶會上，與盟立、東台、成大機械、台大機械等單位攜手成立「AI與智慧製造產業聯盟」。意在展示台灣產業鏈的整合能量，也象徵智慧製造生態系的雛形，展現產業突破困境、迎向未來的決心。

蔡尤鏗最後表示，工具機不應只是「單機」或「孤島」，而應與自動化、智慧生產、工業互聯網等更多面向整合。唯有「相信合作的力量」，台灣工具機產業才能在全球市場中創造獨特價值，並持續在智慧製造浪潮中保持領先。

台商 工具機 控制器 半導體 智慧機械

延伸閱讀

新代科技瞄準類機器人「小腦」商機 機器手臂今年上看千支

聯友金屬響應環境部政策 積極推動台灣關鍵金屬回收再製生態系

關稅海嘯衝擊…瀧澤科啟動周休三日 股價重挫跌停

爭取台美關稅不疊加 卓榮泰：還沒定案

相關新聞

自行車大廠育華工業年底停業「與匯率關稅無關」 針對謠言不排除提告

自行車前叉大廠的育華工業傳出只營運到今年底，有媒體謠傳公司是因匯率關稅問題才決定關廠，總經理朱明燦對外透露表示，近來年自...

傳統成功模式面臨挑戰 台灣工具機業怎突圍？新代董座蔡尤鏗這樣說

面對匯率波動與中國機械業崛起的挑戰，新代科技董事長蔡尤鏗今日與媒體座談時表示，台灣工具機產業若僅依靠價格競爭，難以持續發...

中鋼澄清讓利說 強調多元配套協助中下游度難關、共創雙贏

中鋼（2002）表示，中鋼集團企業工會19日表達的相關訴求，經濟部及中鋼日前皆有說明澄清，再次逐一聲明如下：

格斯科技高性能電芯系統 將於9月國防展亮相

格斯科技*（6940）今日宣布將參加今年台北國際航太暨國防工業展，並首度公開展示近期於越南無人機專案所採用的高性能電芯系...

保瑞集團晨暉生技6.5億元入股望德斯國際 取得30%股份及一席董事

保瑞集團晨暉生技（1271） 19日宣布，董事會通過策略投資望德斯國際公司，以新台幣6.5億元現金取得該公司30%股份，...

聯友金屬響應環境部政策 積極推動台灣關鍵金屬回收再製生態系

稀有金屬鎢、鈷回收冶煉大廠聯友金屬（7610）19日舉辦上市前業績發表會，除說明最新營運狀況及未來發展外，亦表態支持環境...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。