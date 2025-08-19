中鋼澄清讓利說 強調多元配套協助中下游度難關、共創雙贏

快訊

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
中鋼表示，中鋼集團企業工會19日表達的相關訴求，經濟部及中鋼日前皆有說明澄清。中鋼示意圖。圖／聯合報系資料照片
中鋼（2002）表示，中鋼集團企業工會19日表達的相關訴求，經濟部及中鋼日前皆有說明澄清，再次逐一聲明如下：

(一)今年8/13經濟部郭部長接受媒體採訪時已進行澄清，中鋼公司也對外說明，會依據既有銷售制度提供多元配套措施，協助中下游企業共同渡過難關，共創互利雙贏的局面。

中鋼公司強調「下游好、客戶好，中鋼才會好」長期以來一直係公司的經營理念，中鋼公司既有銷售制度原本即設計多元配套措施，對下游不同產業給予各種支持，也兼顧股東以及利害關係人之權益，誠可謂符合公司治理精神。

日前財政部公告針對中國大陸進口熱軋鋼品課徵臨時反傾銷稅，中鋼公司感謝政府維護台灣鋼鐵市場之公平性，將持續配合政府調查作業，以保障我國鋼鐵產業免續受涉案進口品之損害。此外，在中鋼公司面對經營嚴峻挑戰之際，經濟部仍支持中鋼公司適度調整員工薪給，在在顯示政府對於中鋼公司協助與對中鋼員工的支持不遺餘力。

(二)面對2050碳中和挑戰，發展綠能產業為中鋼經營雙主軸之一，因此，投資台智電可以為中鋼公司取得穩定的綠電來源，以順利達成減碳目標，目前除中鋼外，已有13家公、民營企業參與台智電投資，中鋼持股比率不超過12.5%，足見中鋼投資台智電不僅有利國家推動綠電發展，對於自身減碳也有正面助益。

隨著離岸風機快速大型化之演變，中鋼旗下子公司興達海基受限興達港水深不足，難以出貨大型風機所需之水下基礎，即使中鋼投資興達海基面臨虧損，但已培養出優秀的人才與技術持續為臺灣產業貢獻，目前興達海基公司之轉型計畫也正積極研議中。

此外，中鋼也因為投資產製水下基礎，與丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）合作開發的中能風場(中鋼持股約51%)得以如期完工，為中鋼帶來穩定收益。

(三)中鋼感謝各界對於公司長期發展的關心，中鋼為上市公司，正派經營、營運透明、注重股東權益、重視與全體員工及工會之間的夥伴關係，也長期與政府保持雙贏的合作模式。

面對國際產經貿新局勢所帶來的挑戰，中鋼會持續整合產官學研資源，與政府、客戶及產業夥伴攜手推動轉型升級，穩健應對外部變局、突破困境，為臺灣鋼鐵及製造業打造更具韌性與競爭力的發展基礎。

