格斯科技高性能電芯系統 將於9月國防展亮相

格斯科技*（6940）今日宣布將參加今年台北國際航太暨國防工業展，並首度公開展示近期於越南無人機專案所採用的高性能電芯系統。該系統能量密度相較於傳統工業用電池提升15%，單電芯能量密度突破300Wh/kg，電池模組則達240Wh/kg，為高階AI無人機提供長航時、高可靠性的能源解決方案。同時，格斯科技*也將展出無人船平台整體方案，展現電池芯於陸、海、空多維度的應用實力。

根據TrendForce資料，全球軍用無人機市場將從2022年的165億美元快速成長至2025年的343億美元，年複合成長率高達27.6%。其中電池系統平均佔整體成本三成以上，2023年全球無人機電池市場規模已達68億美元，並持續高速增長。

格斯科技*發言人許志帆指出，「此次越南專案合作，我們不僅提供電池，更以『整機方案』形式，結合自有電芯技術與無人機整體設計，與台灣生態系夥伴共同展現國際競爭力。任務型AI無人機對電芯要求遠高於一般商用產品，必須能應對極端環境、震動衝擊，同時具備高倍率放電、快充能力、長循環壽命與熱失控防護，才能符合高性能任務需求。」

他表示，「台灣在通訊、導航及AI運算領域具備深厚技術與人才基礎，格斯科技*透過整機方案的國際合作，將台灣科技實力帶向全球。未來，我們希望結合高階電芯技術與跨域合作，提供整體解決方案，提升台灣在軍工領域的國際能見度。」

在國內儲能市場，格斯科技*也已與多家綠能企業建立戰略合作，推動工商業用電大戶導入台電表後儲能系統。目前穩定出貨量每月已達5至10MW以上的磷酸鋰鐵（LFP）電池組，涵蓋261kW與418kW多種規格，全面支援工商業削峰填谷之需求。

許志帆說，格斯科技*在持續深化核心電芯技術之餘，也積極強化系統整合與跨域合作能力，以一站式解決方案加速市場導入，擴展應用場景，並持續提升全球能源技術競爭力。