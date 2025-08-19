保瑞集團晨暉生技6.5億元入股望德斯國際 取得30%股份及一席董事

保瑞集團晨暉生技（1271）19日宣布，董事會通過策略投資望德斯國際公司，以新台幣6.5億元現金取得該公司30%股份，預計於9月交割並取得一席董事。

望德斯國際公司過去成功推出多款Weider（威德）暢銷保健產品，本次合作將能迅速與晨暉的研發實力、生產根基以及保瑞集團的國際經驗產生綜效，攜手擴大台灣保健品市占，同時分散晨暉公司既有的代理品牌集中與再授權風險，為股東創造雙贏。

晨暉生技與德斯國際公司19日的簽約儀式，由望德斯董事長陳旭文、與晨暉董事長盛保熙、總經理潘佳岳共同出席。

盛保熙指出：「通路與品牌價值是保健品市場最寶貴的資產，也是需要花最多時間與金錢建立的，望德斯公司與我們各有長年累積的市場利基，期待晨暉的產品能透過此合作打開美系品牌運作的通路機會。威德主打速溶複合益生菌，多年來深受台灣消費者喜愛，屢屢創下單月銷出數千萬包的亮眼成績，在注入晨暉的研發實力以及保瑞聯邦的藥局通路優勢後，亦有望打造更多元、更貼近市場需求的產品與通路而放大營收，尤其晨暉的汐止新廠落成在即，自主生產的成本優勢更是值得期待。」

陳旭文也指出，本次交易為雙方管理階層依據長期產業趨勢與成長策略所主導的關鍵布局。她說：「未來雙方將在維持經營獨立的基礎上，展開深度技術協作與通路整合，發揮產品、研發、行銷等多方面綜效，擴大全體領先優勢。望德斯多年專注於益生菌領域，具備穩固的市場占有率基礎與完整的研發能量，穩居台灣市場領先地位，透過此次結盟，雙方將整合核心技術與產品優勢，強化供應鏈協同，打造更多元、科學且具市場潛力保健產品。」

展望未來，晨暉定位為保健品專家，除了原料產品線，更將積極以「保博適」臨床實證保健品牌展開策略合作，深耕不同的客群與通路，多品牌合作、一條龍垂直整合的雙軸模式是此次著眼的競爭利基。

晨暉的原料研發實力備受客戶肯定，多年來是台灣最熱銷的紅麴類保健品信賴的供應商，輔以保瑞集團堅實的西藥背景，在產品創新配方與規格定位擁有先發優勢；多個歐洲外銷客戶拉貨穩定，將持續合作規劃新品，汐止廠的落成象徵全力衝刺保健品市占，打造機能素材研發、劑型設計，到臨床佐證與終端品牌經營一條龍且具規模的新生代保健品事業。