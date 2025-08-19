聯友金屬響應環境部政策 積極推動台灣關鍵金屬回收再製生態系

稀有金屬鎢、鈷回收冶煉大廠聯友金屬（7610）19日舉辦上市前業績發表會，除說明最新營運狀況及未來發展外，亦表態支持環境部推動「關鍵及戰略資源國家隊」政策，並宣布將持續強化本土回收技術與產業協作，致力打造台灣關鍵金屬回收再製的永續生態系，提升資源自主與供應韌性。

環境部於今年4月宣布成立「關鍵及戰略資源國家隊」，聚焦鎢、鋰、鈷、鎳等高經濟性且具供應風險的戰略原物料，推動「回收留置國內再利用」政策方向。聯友金屬總經理吳永中表示，鎢具高熔點、高硬度，是半導體、切削工具與軍工製程不可或缺的原料。若供應中斷，台灣工業將面臨重大挑戰。

聯友日本策略夥伴-日本先進材料株式會社（日商ALCONIX株式會社的子公司）主要從事稀有金屬及稀土等高機能材料研發與製造，亦表示基於雙方在「構建亞洲地區資源循環型社會」的共同理念，期望聯友金屬能成為連接日本與臺灣的資源循環樞紐，聯友金屬正是基於這一理念，從都市礦山中回收並再製高純度金屬，實現了環境保護與產業發展的雙重目標。

而臺灣市場是亞洲地區技術創新與環保意識的先進地區，對我們而言是極為重要的合作夥伴。透過與聯友金屬的合作，我們致力於在臺灣建立資源循環的典範案例，並將此模式推廣至其他地區，促進整個亞洲的永續發展。

聯友金屬總經理吳永中表示，聯友擁有全台唯一具備鎢、鈷金屬回收、冶煉、再製一條龍技術的產業能力，能有效處理高複雜度廢料並轉化為高純度原料，支援半導體、精密工具等關鍵製程。

公司將支持環境部推動的國家隊政策，成為示範企業，積極投入技術升級與產源合作，推動「城市挖礦」標準化流程，協助政府盤點資源、建立回收標準，讓技術真正落地，為台灣綠色轉型與產業升級提供穩定支撐，打造兼具韌性與永續性的台灣關鍵金屬閉鎖循環生態系。