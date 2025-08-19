國海院團隊採集逾52種本土藻類 6分之1具產業潛力

國海院與水試所推動「大型藻類養殖與碳匯技術研究計畫」，以台南七股區為試驗基地。海委會主委管碧玲表示，團隊採集超過52種本土藻類，約有1/6具產業潛力。

海洋委員會主委管碧玲表示，研究團隊截至今年已採集超過52種本土藻類，經篩選後，約有1/6展現出良好的環境適應力，且具備生長快速或碳含量高等優勢，並已建立量產與保種技術。

管碧玲說明，綠藻因生長速度快，適合開發為飼料及食品原料；紅藻因碳含量高，被列為碳封存研究的重點對象。目前部分藻種已投入飼料添加及高值化加工試驗，並與中央研究院合作，在苗栗離岸風電場域展開碳封存效益測試，驗證在碳匯應用上的潛力。

國家海洋研究院今天發布新聞稿表示，民國112年與農業部水產試驗所合作，共同推動「大型藻類養殖與碳匯技術研究計畫」，以台南七股陸域藻場為核心試驗基地，由國海院負責建置陸域藻場、優勢藻種篩選與量產技術研發；水試所負責量產「大藻」，並布放至離岸風場水域，進行高值化產品開發及碳封存效益測試。

國海院長陳璋玲說，明年起將與水試所共同參與中研院「大型海藻養殖暨深海碳封存技術與平台開發」計畫，進一步拓展藻類量產技術至東部，預計建置養殖面積達800平方公尺的陸域藻場。另外，三方將合作推動適合東部海域的藻種選殖與碳匯效能評估，以穩定供應優勢藻種、推動藻類經濟化應用，及開發藻類碳封存技術。

國海院補充，七股藻場早期以九孔養殖為主，試驗結束後轉為閒置場地。自111年起，國海院推動再生利用，重新規劃165平方公尺的場域，設置10組1噸方形水槽及32組300公升圓形水槽，配備海水過濾與供氣系統，並藉由自然調控水溫與鹽度，防止藻體白化與死亡；強化曝氣促進水流循環與氣體交換，加速藻類增生，營造穩定養殖環境。