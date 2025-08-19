裕隆集團籃球隊兒童夏令營掀暑期運動潮 吸引民眾目光

「MVP！」「防守！」暑假的裕隆城，傳來此起彼落小球員的加油聲，和裕隆集團籃球隊球員認真指導動作的身影。

在8月炎炎夏日，裕隆城打造雙北唯一百貨室內籃球場，舉辦兒童籃球夏令營、親子趣味競賽、三對三籃球賽等活動，吸引眾多民眾目光。讓緊跟社區脈動的生活空間不只是商場，更是推廣運動平權、促進多元共融的運動場。裕隆城表示，裕隆集團長期投入籃球推廣，透過提供舒適場域、舉辦籃球活動，期盼帶動全民運動的健康風氣。

裕隆（2201）集團以民間企業贊助臺灣男女籃球隊60年，深耕兒童籃球教育更長達30年。在1994年職籃元年，裕隆汽車第一次為企業員工眷屬舉辦兒童籃球夏令營，開啟孩子對籃球的興趣，籃球也成為裕隆汽車同仁工作之餘的休閒運動。

今年2025年暑假，裕隆集團整合ESG資源，首次於裕隆城多元友善空間內，為孩子打造特色籃球夏令營。邀請裕隆集團籃球隊三連霸冠軍球星、台元女子籃球隊親自上陣指導，小小球員們換上球衣褲，學習基本動作、挑戰對抗競賽，玩樂中培養籃球技巧與運動家精神。

本屆夏令營共吸引逾400名學員參與，來自裕隆集團同仁子女、新店在地居民，及集團公益回饋的偏鄉小學與經濟弱勢學生。希望透過營隊落實「運動不分性別、階級、能力」，讓更多孩子在籃球場上，一同揮灑熱情，享受公平共融的環境。

除了籃球課程，裕隆集團將長期深耕的「自造研發精神」融入營隊中，小朋友化身小小工程師，親手設計電動車，體驗創新研發與電能的生活應用。此外，裕隆城夏令營帶領孩子們走出教室、走進社區。結合裕隆城館內木育森林與原岩攀岩，讓小朋友透過木作DIY、攀岩活動培力課本外的感官與技能；並規劃新店在地文化走讀，邀請學員認識生態環境、在地產業與人文變遷，於遊歷中培養對土地感情。

8月16日、17日，裕隆城於三樓實驗場舉辦「籃球生活節」三對三籃球挑戰賽，邁入第二屆的鬥牛賽，再次吸引熱愛籃球的球員齊聚一堂，展現滿滿活力。活動由兒童女子舞團「Phenix女孩」帶來熱力四射的開場演出，隨後來自街頭的4支女子隊伍與16支男子隊伍接連上場拚戰，爭奪年度榮耀。經過兩天激烈角逐，女子組最終由「平安去玩」、男子組由「JAOC」勇奪第一，分別榮獲8,000元與1萬元裕隆城購物禮券。在男女子決賽當天，裕隆集團籃球隊與台元女子籃球隊驚喜現身，與民眾現場組隊、進行三對三友誼賽，為活動增添熱度，也鼓舞更多喜愛運動、熱衷籃球的民眾。