新光三越逾350款中秋禮品預購開跑 目標拚1億元

搶攻中秋商機，新光三越中秋禮品線上線下預購開跑。新光三越本次推出354款禮品搶市，包括七成初登場、三成獨家品牌，同時呼應時下趨勢，新光三越推出「IP跨界聯名」、「無酒精風潮」以及「毛孩專屬」三大送禮潮流，期望帶動業績成長一成，目標1億元。

新光三越受關稅調整及天氣因素影響的大環境下，前七個月業績出現微幅衰退，特別是名品類別的業績落差最大，對整體消費動能造成衝擊。然而，儘管面臨挑戰，新光三越仍觀察到「自寵消費」領域逆勢成長，顯示出消費者對特定領域的需求依舊強勁。

在高端市場方面，黃金珠寶類產品的購買力維持穩健，顯示出消費者對高端奢華商品的需求持續堅挺，女雜類商品則微幅成長；新光三越的展覽活動也成為拉動業績的關鍵因素，特別是A9商場的魔物獵人展覽，成功吸引大量人潮，並帶動展覽期間的業績增長。

在美容與保養領域，頂級品牌化妝品的推動效果顯著，其中頂級保養品的銷售增長了三成，顯示出高端消費市場的回暖。

為挹注下半年營運動能，中秋商機提前兩個禮拜發酵，繼春節後首度再推大宗優惠，業績占比不斷成長。今年新光三越特別打造亞洲月餅專區，一次網羅超過30款的台灣、香港、日本，以及首度登台的馬來西亞三大人氣月餅品牌，要用各地好滋味滿足饕客味蕾；同時每次推出都引起熱烈搶購的日本人氣伴手禮，今年新光三越一口氣引進七大日本首度登台人氣伴手禮，從楓葉、栗子、柚子到柿子，從超人氣的小倉山莊、虎屋到曾獲日本伴手禮大賞肯定－良平堂、最下酒的小點－堂斉秀蝦餅、京都百年抹茶老店－祇園辻利，就是要讓民眾不用出國也能感受到濃厚的日本秋季氛圍。

同時呼應時下趨勢，新光三越推出三大送禮新潮流－【IP跨界聯名】療癒經濟持續發燒，攜手超人氣Care Bears彩虹熊，inari Izakaya與小虎day by ericoco推出跨界聯名中秋禮盒；【Sober Curious無酒精風潮】年輕世代掀起飲品新風潮，網羅澳洲伊威酒莊與德國卡爾榮格酒莊的無酒精飲品，讓不喝酒的消費者也能痛快暢飲無負擔；【毛孩專屬】中秋佳節，別忘了也是家中一份子的毛孩，攜手六大品牌推出毛孩專屬禮盒，搶攻年輕世代與寵物族群的送禮新選擇。

新光三越中秋禮品囊括超過350款亞洲／在地排隊糕點、世界級人氣伴手禮、Z世代話題甜品、頂級生鮮果物等，8/20（三）起消費者即可在新光三越全台15家分店、APP及超市禮品城共四大渠道搶先預購，全方位滿足消費者的多元需求。

