航港局參與第3屆「透明晶質獎」 運用AI拓展至航政監理業務

交通部航港局代表交通部參與「透明晶質獎」評選，航港局長葉協隆指出，在運用AI智慧的時代，機關充分應用最新的科技技術拓展至航政監理業務，例如船舶智慧檢查管制系統，民眾除可無紙申辦外，系統已導入AI影像辨識技術，輔助檢查員進行船舶檢查；遊艇與動力小船駕照測驗，以電腦化測驗取代傳統紙本作業，防止人為干擾。

航港局表示，19日法務部政務次由徐錫祥長偕同評選委員等，至航港局進行實地評核作業，葉協隆親自與會簡報並陪同委員檢視機關的廉能治理成果。交通部亦相當重視本次評核，政務次長陳彥伯及政風處長王永福均出席與會。

陳彥伯對於航港局的參獎及準備給予肯定，並對機關的資訊揭露措施、廉能治理政策予以高度認同並表示交通部將持續推動廉能治理，建構優質安全的公務環境，讓同仁廉潔守法、勇於任事。

徐錫祥表示，「透明晶質獎」自112年起成為全國首項專門獎勵公部門廉潔實力的獎項，期透過制度激勵，促進實踐廉能治理的核心精神。

葉協隆機關展示廉能措施時提到，「航港單一窗口服務平臺」(MTNet)系統整合航務、港務、船舶、海技人員等資訊，並與13個政府機關系統介接，資訊共享公開，減少了因資訊不對稱而造成的人為干預或舞弊空間，前項系統之建置經驗及業務功能，去（113）年於APEC會議分享時，獲得許多國家的認同與肯定；「IMARINE（航港）跨機關資料系統」更整合蒐整、清洗及介接關務署、港務公司、政府資料開放平臺等，落實了開放政府政策；海事中心監控系統所產生之數據，作為港口國檢查之依據，除能防止弊端，更可協助監看有安全疑慮之船舶，阻絕灰色侵擾維護國家安全。

航港局除前揭之廉政科技亮點外，尚有多項廉能措施，如「設置航政監理透明專區，強化民眾監督」、「辨識機關風險，落實三道防線，完善內控作為」、「檢討風險職務並實執行定期輪調」、「輔導違規改建漁船回復原狀，型塑公民守法文化，減少廉政風險」、「廣蒐民意、打造公私協力，促進民眾參與治理」等，航港局在葉局長的帶領下，全面展現廉能透明風貌。

廉能是政府的核心價值，資訊公開是落實保障人民知的權利，航港局藉由參加透明晶質獎的評選，再次澈底檢視機關的廉能透明機制與風險防制措施，務使機關的運作得更有效率，作業流程更公開透明。廉潔誠信需要所有人由遵循到內化，轉變成可流動跟擴散的價值，航港局在葉局長的帶領下與所有同仁一起努力，達成「接軌國際，人本航港、海運好行、廉能航港」的目標。