自行車大廠育華工業年底停業「與匯率關稅無關」 針對謠言不排除提告

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
大甲自行車前叉大廠育華工業公告指出，公司將調整營運策略，工廠營運預計至至2025年12月31日止。圖／育華工業官網
自行車前叉大廠的育華工業傳出只營運到今年底，有媒體謠傳公司是因匯率關稅問題才決定關廠，總經理朱明燦對外透露表示，近來年自行車產業不景氣，公司去年就討論是否結束營運，停業是了轉型，根本與美國關稅及匯率沒有關係，公司因此在8月5日向廠商、客戶發出公告，公告只營運至今年年底，未來將出清庫存，並原價六折優惠出售，同時宣布無庫存商品停止接新訂單。

育華工業公司下午表示，公司決定結束營運與美國關稅或匯率完全沒有關係，是部分媒體「撿到槍」、「黑白寫」，這張對業界的公告，屬於內部文件，不知道財經媒體如何取得的，對於不實的報導，正考慮提出告訴；強調是「經董監事決議，將調整營業策略，工廠營運預計至2025年12月31日止，現有庫存產品，將以原價6折優惠出售」。

育華指出，事實上，公司一直嘗試轉型，也一度曾有醫療大廠或無人機等前來洽談，但最後都不了了之；由於公司連續虧2年，加上轉型不成，但公司現金還有很多，股東去年就考慮是否結束營運，至少股東還能拿回現金，但畢竟公司營運34年了，大家都有點不捨，希望再撐看看，直至最近才決定至今年底結束營運。

育華工業成立34年，以生產自行車前叉為基礎，主要市場為美、加及歐洲（德、英、荷、義）；目前公司運營模式以客製化碳纖維及鋁合金產品為主，產品跨足自行車及醫療輔具產業；鋁合金產品以自行車前叉為主，面對大環境不佳，公司不得不在今年8月5日發出公告。

關稅 匯率 自行車

