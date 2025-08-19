公路局推「用藥安全駕駛指引」 提醒駕駛人藥後上路風險
許多民眾因健康需求必須依醫囑服藥，但部分藥物可能影響駕駛判斷，導致交通事故風險增加。交通部公路局表示，為提升用藥後行車安全觀念，特別製作「常見用藥安全駕駛指引」，協助駕駛進行自我評估。
公路局指出，安眠藥、部分感冒藥及肌肉鬆弛劑等藥物，可能引發嗜睡、頭暈或注意力不集中，增加事故發生機率。此次指引整理出常見影響駕駛的藥品類別，並提供用藥後檢視方法，幫助駕駛判斷是否適合上路。指引同時提醒，若行車途中出現不適，應立即安全停車；若有低血糖，應及時補充快速升糖食物。另建議用藥後可改搭大眾運輸、計程車或代駕服務，或由親友接送，以確保安全。
為讓民眾更易取得資訊，公路局已將指引置於「168交通安全入口網」(教材文宣/懶人包/安全駕駛一定藥知道)。此外，並提供衛福部食藥署轉知醫師、藥師，在開藥或用藥時提醒民眾避免藥後駕車；同時，也將指引分送各縣市政府及監理所站，透過多元管道強化宣導，降低藥駕風險。
