台鐵公司下半年招募58名電力及電務助理技術員 起薪4萬元

台灣鐵路公司宣布，將於今年下半年辦理電力及電務從業人員甄試，預計招募58名助理技術員（從業人員10階），起薪新台幣4萬元，簡章預定於9月底前公告並開放報名，考試將於11月起陸續舉行。

台鐵表示，本次招募職務內容涵蓋電力或電務設施的維護與檢修工作，需配合輪班作業，錄取人員將依報考單位分發至台北、新北、桃園、新竹、基隆、宜蘭、花蓮及台東等地服務。

甄試資訊如下：

職稱：助理技術員

名額：正取58名，另有備取名額

報名公告：預計9月底前公告簡章並開放報名

考試時程：11月起舉行筆試及術科考試

報考資格：具備高中（職）以上學歷

起薪：月薪新台幣4萬元起（另有津貼）

福利：享有經營績效獎金（最高4.4個月）、勞保、健保、勞退提撥及完善職工福利

考試科目：

筆試：作文、電工機械概要、電子學概要

術科：控制電路

分發單位：台北電務段、台北電力段、花蓮電務段、台東電力段及電訊中心

台鐵公司強調，本次招募適合有志從事電力或電務維修相關工作的民眾，呼籲有意報考者可提前準備，把握機會。詳細報名資訊與正式公告，將同步於台鐵公司官網與Facebook粉絲專頁公布。