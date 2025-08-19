快訊

不敵匯率關稅兩大刀！台中自行車大廠撐不住 公告「年底停業 」

大同人事大風吹！三立電視張榮華接董座 王光祥轉任會長

國家警報響了！ 「4縣市」大雷雨轟1小時

台鐵公司下半年招募58名電力及電務助理技術員 起薪4萬元

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
台灣鐵路公司宣布，將於今年下半年辦理電力及電務從業人員甄試，預計招募58名助理技術員（從業人員10階），起薪新台幣4萬元。聯合報系資料照
台灣鐵路公司宣布，將於今年下半年辦理電力及電務從業人員甄試，預計招募58名助理技術員（從業人員10階），起薪新台幣4萬元。聯合報系資料照

台灣鐵路公司宣布，將於今年下半年辦理電力及電務從業人員甄試，預計招募58名助理技術員（從業人員10階），起薪新台幣4萬元，簡章預定於9月底前公告並開放報名，考試將於11月起陸續舉行。

台鐵表示，本次招募職務內容涵蓋電力或電務設施的維護與檢修工作，需配合輪班作業，錄取人員將依報考單位分發至台北、新北、桃園、新竹、基隆、宜蘭、花蓮及台東等地服務。

甄試資訊如下：

職稱：助理技術員

名額：正取58名，另有備取名額

報名公告：預計9月底前公告簡章並開放報名

考試時程：11月起舉行筆試及術科考試

報考資格：具備高中（職）以上學歷

起薪：月薪新台幣4萬元起（另有津貼）

福利：享有經營績效獎金（最高4.4個月）、勞保健保、勞退提撥及完善職工福利

考試科目：

筆試：作文、電工機械概要、電子學概要

術科：控制電路

分發單位：台北電務段、台北電力段、花蓮電務段、台東電力段及電訊中心

台鐵公司強調，本次招募適合有志從事電力或電務維修相關工作的民眾，呼籲有意報考者可提前準備，把握機會。詳細報名資訊與正式公告，將同步於台鐵公司官網與Facebook粉絲專頁公布。

台鐵 健保 勞保

延伸閱讀

花蓮罷團發聲明不銷毀志工保密協議 志工怒：拒絕個資被保存

上午9時26分花蓮近海規模4.9地震 最大震度4級

花蓮弱勢助學金缺口300萬 展望會號召大眾響應助學行動

花蓮佐倉步道封閉1年5個月 終於要正式重新開放了

相關新聞

不敵匯率關稅兩大刀！台中自行車大廠撐不住 公告「年底停業 」

新台幣匯率勁升，加上美國對台的對等關稅疊加「20＋N」，果然對以出口為導向的台灣傳統產業造成衝擊，繼桃園瀧澤科技啟動「周...

美關稅衝擊 工具機名廠百德機械啟動無薪假 嘆降到15%又如何

美國關稅衝擊下，機械業和工具機產業是海嘯第一排。台中市有「工具機中的勞斯萊斯」稱謂的百德機械公司今也證實，因關稅衝擊、大...

大同人事大風吹！張榮華接任董事長 王光祥轉任會長

大同公司（2371）19日召開臨時董事會，推舉張榮華先生接任董事長一職，新人事令20日生效。大同表示，現任大同董座王光祥...

亞洲藏壽司董事長西川健太郎辭職 日方營業本部長藪內薰明年接任

亞洲藏壽司（2754）19日公告，董事長兼總經理西川健太郎因個人職涯規劃辭職，任期至今年12月31日。接任人選為母公司日...

中鋼集團企業工會批讓利 中鋼再發聲明：正派經營、營運透明、注重股東權益

中鋼集團企業工會19日召開記者會表達的相關訴求，中鋼（2002）對集團工會行動甚感遺憾，並再次提出聲明。

高雄哪裡賣得動？這區2字頭吸買氣、餘屋大減三成

台灣房屋集團統計內政部最新資料，高雄市2024年第4季待售新成屋新增至約1.39萬宅，年增幅13%，顯示買氣趨緩，庫存壓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。