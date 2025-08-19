快訊

不敵匯率關稅兩大刀！台中自行車大廠撐不住 公告「年底停業 」

大同人事大風吹！三立電視張榮華接董座 王光祥轉任會長

國家警報響了！ 「4縣市」大雷雨轟1小時

大同人事大風吹！張榮華接任董事長 王光祥轉任會長

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
左為新任大同董事長張榮華，右為轉任會長的王光祥。兩人握手合影，象徵大同經營權順利交接。圖／大同提供
左為新任大同董事長張榮華，右為轉任會長的王光祥。兩人握手合影，象徵大同經營權順利交接。圖／大同提供

大同公司（2371）19日召開臨時董事會，推舉張榮華先生接任董事長一職，新人事令20日生效。大同表示，現任大同董座王光祥先生任職期間逐一達成為全體員工調薪、彌補前經營團隊的百億累計虧損、發放股利重大里程碑等，未來仍以董事身分與張榮華董事長引領公司邁向國際，共同再將百年招牌擦亮。

大同指出，王光祥擔任大同董座以來，營運與財務結構轉佳，在本業電力、能源衝刺擴展，加上資產活化效益，近四年穩定獲利，去年更大賺逾半個股本、睽違23年後首次發放3.1元的高股利，成功獲得眾多ETF及外資青睞，王光祥董事長完成階段性任務華麗卸任，將由張榮華董事長接棒延續王光祥董事長的策略。

張榮華董事長也邀請王光祥先生擔任大同公司會長（總裁），並獲全體董事一致支持，持續以深厚的產業經驗及靈活的經營策略，為公司發展與股東利益貢獻心力。

大同表示，張榮華董事長在大股東們及全體董事支持下進入董事會，未來將扮演領航者角色，同時穩固經營權，並以其治理三立集團的豐厚經驗及嚴謹的紀律，對內強化大同公司百年企業文化、提升經營績效，對外積極拓展海內外業務版圖，再以策略性併購與業務合作加速提升公司獲利，繼而延續王光祥董事長對股東配息的承諾。

大同 董事長 張榮華

延伸閱讀

人事最新異動！Netflix創始領導湯尼　接棒Disney+資深副總裁暨總經理

高雄小港醫院爆霸凌爭議 這次醫院委託律師發聲明

為拍落日美景攀電塔頂觸電亡 20歲準男大學生父母悲痛認屍

疑有登山客觸電！樹林大同山觀景台旁燒成焦屍 引發火燒山

相關新聞

不敵匯率關稅兩大刀！台中自行車大廠撐不住 公告「年底停業 」

新台幣匯率勁升，加上美國對台的對等關稅疊加「20＋N」，果然對以出口為導向的台灣傳統產業造成衝擊，繼桃園瀧澤科技啟動「周...

美關稅衝擊 工具機名廠百德機械啟動無薪假 嘆降到15%又如何

美國關稅衝擊下，機械業和工具機產業是海嘯第一排。台中市有「工具機中的勞斯萊斯」稱謂的百德機械公司今也證實，因關稅衝擊、大...

台鐵公司下半年招募58名電力及電務助理技術員 起薪4萬元

台灣鐵路公司宣布，將於今年下半年辦理電力及電務從業人員甄試，預計招募58名助理技術員（從業人員10階），起薪新台幣4萬元...

大同人事大風吹！張榮華接任董事長 王光祥轉任會長

大同公司（2371）19日召開臨時董事會，推舉張榮華先生接任董事長一職，新人事令20日生效。大同表示，現任大同董座王光祥...

亞洲藏壽司董事長西川健太郎辭職 日方營業本部長藪內薰明年接任

亞洲藏壽司（2754）19日公告，董事長兼總經理西川健太郎因個人職涯規劃辭職，任期至今年12月31日。接任人選為母公司日...

中鋼集團企業工會批讓利 中鋼再發聲明：正派經營、營運透明、注重股東權益

中鋼集團企業工會19日召開記者會表達的相關訴求，中鋼（2002）對集團工會行動甚感遺憾，並再次提出聲明。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。