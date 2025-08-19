大同人事大風吹！張榮華接任董事長 王光祥轉任會長

大同公司（2371）19日召開臨時董事會，推舉張榮華先生接任董事長一職，新人事令20日生效。大同表示，現任大同董座王光祥先生任職期間逐一達成為全體員工調薪、彌補前經營團隊的百億累計虧損、發放股利重大里程碑等，未來仍以董事身分與張榮華董事長引領公司邁向國際，共同再將百年招牌擦亮。

大同指出，王光祥擔任大同董座以來，營運與財務結構轉佳，在本業電力、能源衝刺擴展，加上資產活化效益，近四年穩定獲利，去年更大賺逾半個股本、睽違23年後首次發放3.1元的高股利，成功獲得眾多ETF及外資青睞，王光祥董事長完成階段性任務華麗卸任，將由張榮華董事長接棒延續王光祥董事長的策略。

張榮華董事長也邀請王光祥先生擔任大同公司會長（總裁），並獲全體董事一致支持，持續以深厚的產業經驗及靈活的經營策略，為公司發展與股東利益貢獻心力。

大同表示，張榮華董事長在大股東們及全體董事支持下進入董事會，未來將扮演領航者角色，同時穩固經營權，並以其治理三立集團的豐厚經驗及嚴謹的紀律，對內強化大同公司百年企業文化、提升經營績效，對外積極拓展海內外業務版圖，再以策略性併購與業務合作加速提升公司獲利，繼而延續王光祥董事長對股東配息的承諾。