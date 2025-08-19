亞洲藏壽司董事長西川健太郎辭職 日方營業本部長藪內薰明年接任

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
亞洲藏壽司19日公告，董事長兼總經理西川健太郎因個人職涯規劃辭職，任期至今年12月31日。圖／藏壽司提供
亞洲藏壽司（2754）19日公告，董事長總經理西川健太郎因個人職涯規劃辭職，任期至今年12月31日。接任人選為母公司日本藏壽司現任董事兼營業本部長藪內薰，預計2026年1月1日上任。

西川健太郎表示，因個人職涯規劃辭任，開啟人生下一段新旅程。回顧亞洲藏壽司登台歷程，逐步達成日本藏壽司田中邦彥社長所交付的重任，2014年開出松江南京一號店、2020年掛牌上櫃，2023年達成50間店階段目標，成功拓展台灣事業版圖。

對於投資人關注，公司營運方針是否受到影響，公司強調，延續現行成長策略，短期內不會有變動，持續擴大台灣市占率、提升品牌價值、加強人才培育。至於海外市場，與母公司持續推進評估中。

即將於明年接任亞洲藏壽司董事長兼總經理的藪內薰，2004年加入日本藏壽司後累積了店鋪營運經驗，目前擔任日本藏壽司董事兼營業本部長，社內資歷已21年，擁有豐富的國內外營業策略及門市營運經驗，成為帶領台灣藏壽司發展與擴張的適任人選，將率領團隊開創新局。

