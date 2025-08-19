最愛肉燥飯！南台灣外送趨勢調查 便當、鹹酥雞蟬聯受歡迎品項

快訊

中央社／ 台北19日電
現代人叫外送已經司空見慣，根據外送平台Uber Eats今天公布的南台灣外送趨勢調查，便當、鹹酥雞蟬聯最受歡迎品項。炸物示意圖。圖／路透
現代人叫外送已經司空見慣，根據外送平台Uber Eats今天公布的南台灣外送趨勢調查，便當、鹹酥雞蟬聯最受歡迎品項，台南和高雄經典小吃例如鍋燒意麵、肉燥飯的表現也遙遙領先其他地區。

Uber Eats透過新聞稿表示，今年首度公開台南、高雄相關數據，根據近1年內（2024年8月至2025年7月）台南、高雄地區平台外送數據，Uber Eats已成為南台灣商家數最多的外送平台，飲料訂單達1900萬杯，年增率超過10%，遠高於其他縣市。

Uber Eats進一步分析南台灣特有的飲食偏好與趣味差異，發現南台灣民眾對國民小吃肉燥飯的喜愛超越全台，光是高雄的購買頻率就比台北高出47%。

訂單數據也反映台灣對於料理名稱的習慣差異，若比較台南與台北的「肉燥飯」、「滷（魯）肉飯」銷量，可以發現台南「肉燥飯」的訂購比例比「滷（魯）肉飯」高出82%；台北則恰好相反，「滷（魯）肉飯」的訂購比例較「肉燥飯」高出88%。

此外，Uber Eats數據指出，在地人氣美食鍋燒意麵在南台灣同樣表現亮眼，台南的訂購頻率是台北的12倍，高雄的訂購頻率高達8倍。

Uber Eats數據顯示，台南、高雄民眾訂購鹹酥雞時，對於熱狗、米血、雞皮等常見配菜的購買頻率為台北的2至3倍。台南、高雄也特別鍾愛紅茶飲品，紅茶拿鐵、紅茶牛奶、古早味紅茶等品項的購買頻率是台北的2倍以上。

