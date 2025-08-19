快訊

中鋼集團企業工會批讓利 中鋼再發聲明：正派經營、營運透明、注重股東權益

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
中鋼集團企業工會19日召開記者會表達的相關訴求，中鋼對集團工會行動甚感遺憾，並再次提出聲明。圖／聯合報系資料照片
中鋼集團企業工會19日召開記者會表達的相關訴求，中鋼（2002）對集團工會行動甚感遺憾，並再次提出聲明。

中鋼聲明指出：

(一)今年8月13日經濟部長郭智輝接受媒體採訪時已進行澄清，中鋼也對外說明，會依據既有銷售制度提供多元配套措施，協助中下游企業共同渡過難關，共創互利雙贏的局面。

中鋼強調「下游好、客戶好，中鋼才會好」長期以來一直係公司的經營理念，中鋼既有銷售制度原本即設計多元配套措施，對下游不同產業給予各種支持，也兼顧股東以及利害關係人之權益，誠可謂符合公司治理精神。

財政部日前公告針對中國大陸進口熱軋鋼品課徵臨時反傾銷稅，中鋼感謝政府維護台灣鋼鐵市場公平性，將持續配合政府調查作業，以保障我國鋼鐵產業免續受涉案進口品的損害。此外，中鋼面對經營嚴峻挑戰之際，經濟部仍支持中鋼適度調整員工薪給，在在顯示政府對於中鋼協助與對中鋼員工的支持不遺餘力。

(二) 面對2050碳中和挑戰，發展綠能產業為中鋼經營雙主軸之一，因此，投資台智電可以為中鋼取得穩定的綠電來源，以順利達成減碳目標，目前除中鋼外，已有13家公、民營企業參與台智電投資，中鋼持股比率不超過12.5%，足見中鋼投資台智電不僅有利國家推動綠電發展，對於自身減碳也有正面助益。

隨著離岸風機快速大型化之演變，中鋼旗下子公司興達海基受限興達港水深不足，難以出貨大型風機所需的水下基礎，即使中鋼投資興達海基面臨虧損，但已培養出優秀的人才與技術持續為臺灣產業貢獻，目前興達海基公司之轉型計畫也正積極研議中。

此外，中鋼也因為投資產製水下基礎，與丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）合作開發的中能風場(中鋼持股約51%)得以如期完工，為中鋼帶來穩定收益。

(三) 中鋼感謝各界對於公司長期發展的關心，中鋼為上市公司，正派經營、營運透明、注重股東權益、重視與全體員工及工會之間的夥伴關係，也長期與政府保持雙贏的合作模式。面對國際產經貿新局勢所帶來的挑戰，中鋼會持續整合產官學研資源，與政府、客戶及產業夥伴攜手推動轉型升級，穩健應對外部變局、突破困境，為台灣鋼鐵及製造業打造更具韌性與競爭力的發展基礎。

中鋼 鋼鐵 郭智輝 反傾銷稅

