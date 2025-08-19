聽新聞
0:00 / 0:00
不敵匯率關稅兩大刀！台中自行車大廠撐不住 公告「年底停業 」
新台幣匯率勁升，加上美國對台的對等關稅疊加「20＋N」，果然對以出口為導向的台灣傳統產業造成衝擊，繼桃園瀧澤科技啟動「周休三日」應對不景氣後，台中大甲的自行車前叉大廠育華工業日前也發布聲明，公告工廠只營運至今年年底，未來將出清庫存，並原價六折優惠出售，同時宣布無庫存商品停止接新訂單，成為工具機和自行車產業面臨大浪的第一線，
育華工業成立34年，以生產自行車前叉為基礎，主要市場為美、加及歐洲（德、英、荷、義）；目前公司運營模式以客製化碳纖維及鋁合金產品為主，產品跨足自行車及醫療輔具產業；鋁合金產品以自行車前叉為主，面對大環境不佳，公司不得不在今年8之5日對外發出公告。
育華工業公告指出，經董事監事會議決議，公司將調整營運策略，工廠營運預計至2025年12月31日止。在此期間，若仍有採購需求，歡迎洽詢。凡現有庫存商品，將以原價六折優惠出售；無庫存者恕不接受新訂單。敬請提早規劃，以利雙方安排。感謝各廠商長期以來的支持與協助。
除育華工業外，早先工具機大廠瀧澤科技也公告將調整工時，自8月22日起實施每周五固定休假制度，初步規劃為期3個月，未來將視訂單情況彈性調整。瀧澤強調，此舉是為了「養精蓄銳、秣馬厲兵」，以便因應未來可能回溫的景氣變化。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言