櫃買中心偕創櫃板公司參加「亞灣新創大南方」展覽活動

為推廣創櫃板制度及提升創櫃板公司之知名度，櫃買中心帶領三家創櫃板公司參加「2025 Meet Greater South亞灣新創大南方」，活動將於2025年8月22日至23日期間舉辦，地點在高雄展覽館北館，歡迎各界踴躍蒞臨參觀櫃買中心設置創櫃新星主題專區。

「2025 Meet Greater South亞灣新創大南方」係數位時代於高雄舉辦之大型新創企業展。櫃買中心規劃設置「創櫃新星主題專區」，於現場設置諮詢服務人員，並提供創櫃板資訊的QR CODE與文宣品，協助各界了解創櫃板Plus制度。這次共同參展的三家創櫃板公司各具特色，包括專精吹膜模頭及吹膜機設計製造的宏泰工業、知名連鎖西式早餐品牌晨間廚房，以及推出符合永續再生概念吸盤式掛鉤的鐵碳企業。

櫃買中心指出，這次活動計有上百家新創企業參展，並邀請國內知名創投、創業服務、育成加速器及國內外知名媒體共襄盛舉，相信對創櫃板公司知名度及業務與資金媒合機會有所提升，並期待藉由參加本展，提供當地創櫃板公司優質的輔導資源，並能更加活絡南高屏地區創新能量。