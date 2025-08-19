花燈工藝保存者 林健兒辭世享壽84歲

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
曾榮獲新北市政府認定傳統工藝「花燈工藝」保存者林健兒先生於10日辭世。圖／新北市文化局提供
曾榮獲新北市政府認定傳統工藝「花燈工藝」保存者林健兒先生於10日辭世。圖／新北市文化局提供

曾榮獲新北市政府認定傳統工藝「花燈工藝」保存者林健兒先生於10日辭世，享壽84歲。林健兒藝師自任教中學期間起鑽研花燈工藝，創作不斷，在秉持傳統主題、造型和元素下，發揮其美術設計能力，融合現代臺灣特色加以改良，一生提攜後進無數，備受各界敬重。

林健兒藝師兒時便喜愛捏塑，時常向前來家中維修竹編製品的師傅學習各種技巧，小學三年級便能自製帶輪白兔花燈。大學時期就讀當時國立臺灣師範大學藝術系，涉略國畫、油畫、水彩繪、圖案設計及雕塑等，加上自己的研究揣摩及同好間彼此切磋，成就了他的花燈技藝。

林健兒藝師為中華花燈藝術學會第一任理事長，長期參與如臺灣燈會等各式大型活動，曾連續26年受邀製作日本「長崎燈會」主燈及各式花燈，退休後成立「花燈林工作室」，持續製作花燈逾30年。其建構完整傳承花燈製作工序及工法的教案，除傳授其女林佳葦外，同時具有多位已能獨立作業的習藝弟子，技藝備受各界敬重。

新北市政府文化局張䕒育局長表示，優秀藝師凋零，本局深感惋惜，文化局致力文化資產推廣活動，推動傳統工藝融入生活，於111年舉辦「新北有藝思」傳統工藝聯展，113年完成「新北市傳統藝師群像錄製」，並於新店十四張歷史建築園區連續2年舉辦「2024龍耀文資」及「2025文資新生活」傳統工藝特展，推廣林健兒藝師的花燈技藝，雖然藝師已辭世，但新北市仍將延續其精神，致力推廣傳統工藝。

花燈 文化局

