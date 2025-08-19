鉅陞建築團隊嘉義分公司盛大開幕 品牌落地深耕展決心

鉅陞（5529）積極布局嘉義房市，董事長褚學忠19日宣布，嘉義分公司正式開幕，希望能永續服務客戶的保固、售服及各項需求，以實際行動證明深耕嘉義的決心。

褚學忠強調，鉅陞建築團隊以勇於對品質負責到底的態度，讓風靡台北、台中、桃園三地的「有感建築旋風」，將在嘉義帶動服務品質大進化。

褚學忠不諱言，前進嘉義推案，主要看好嘉義市都市更新加速、嘉義車站改建計畫等建設，近期又有台積電（2330）封裝廠進駐動工，以及嘉義縣八大產業園區將磁吸菁英來「嘉」，希望能以國際美學與精品服務，帶給在地人與新嘉義人全新居住體驗。

2021年，鉅陞斥資近9,000萬元重磅改裝「鉅陞嘉義亮點旅店」，以精奢質感與款待哲學，從公設空間到住宿空間，全都有感升級，並首開飯店先例，整合住宿、旅遊、美食，打造「一條龍」精緻旅遊服務，先行在嘉義人心中種下「這間建設公司不一樣喔！」的品牌好感度，打出「深耕嘉義」品牌長期戰略成功的第一步。

今年，鉅陞更於嘉義市推出「鉅陞華爾道夫」大樓案，取得「市中心的中心」民族路、吳鳳北路珍稀角地，並以50至60坪大戶格局，加上新古典豪門建築美學，以台北信義計畫區、台中七期億級設計團隊規格，從地段、外觀、規劃到服務，完美切中嘉義高端客層「想留一座嘉義最有榮耀感的房子」的心底話。

總銷21億元的「鉅陞華爾道夫」，目前銷售率已近五成，實價登錄成交均價來到每坪54.6萬元，創區域新高價，鉅陞預計明年第2季再推出總銷15億元的「義教東路案」，規劃坪數在20、30至40坪的產品，以滿足購屋人的多元需求。

褚學忠強調，「想要深耕在地，就一定要有團隊深化在地服務，要讓客戶有需求都找得到我們」，成立分公司一舉，不僅為嘉義的客戶群締造永續服務，也堅實證明了鉅陞落地深耕的品牌態度。

褚學忠指出，由於深刻體會自住客的心聲與買房痛點，鉅陞建築團隊從選地、規劃、交屋、入住的每個階段，都以革命性進化，顛覆傳統建築窠臼。

有鑑於過往交屋亂象頻傳、工程糾紛案例層出不窮，鉅陞在房屋興建的過程中，除了營造廠自主檢查、建築師協同監督外，更聘請第三方獨立結構技師在施工過程中全程查核，客戶還能直接用手機24小時觀看工地的施工狀況，並主動舉辦兩次施工說明會，將施工品質全程透明化。

今年起，鉅陞更率業界之先，在交屋前主動委託「第三方驗屋公司」，為客戶免費進行自主驗屋，7大類48項屋況檢測報告完整提供，超越業界標準的嚴格把關屋況，並於使用執照取得一年內，同樣聘請第三方驗收單位進行「公設總體檢」。

褚學忠表示，多數建商在交屋後僅協助社區成立管委會便一走了之，日後社區管理及花費皆由住戶自行負責，社區公設更是須點交過後才開放住戶使用。

他說，只有鉅陞為社區品質全程把關，不僅提供一年精緻社區代管服務，代管期間提供早餐預約服務、下午茶輕食吧、周周舉辦多元社區課程，更創下業界唯一在公設尚未點交時「全區開放客戶試用」，並聘請專業團隊定期進行設備養護，讓客戶在入住後，隨即能夠擁有高質感的生活品質。

褚學忠認為，當房市火熱、充斥投資客時，反而凸現不出產品好壞，每逢房市進入循環時，才是自住客出籠、最挑剔產品的時候。對於認真投入創新、品質與服務的鉅陞建築團隊而言，現在反而是讓「好產品被欣賞、好品牌被看見」的最佳時機點。