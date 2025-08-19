達梭系統斬獲大單！與傢俱品牌商BoConcept簽五年長約

法國3D設計軟體商達梭系統（Dassault Systèmes）19日宣布，將攜手全球輕奢傢俱產業的領導品牌BoConcept建立為期五年的策略合作，針對BoConcept遍布全球65個國家的顧客，開啟全新的3D室內設計與產品配置體驗。

達梭系統透露，旗下HomeByMe 3D空間規劃工具（3D space planner）與產品配置工具（product configurator） 獲得BoConcept的青睞、並被其整合至顧客購買旅程中，協助客戶無縫連接虛擬與現實世界，打造以靈感、生活風格、個性化、協作、品質與效率為核心的流暢購物體驗。

為了滿足既追求線上便捷，又注重線下深度體驗的高品味客群需求，BoConcept透過HomeByMe提供無限傢俱客製化可能的絕佳方案，以滿足顧客的獨特品味與需求，更透過提供高品質的服務以簡化交貨流程。BoConcept的設計師團隊亦能以更現代、更數位化的方式提供專業，協助消費者在打造專屬個人空間的過程中，提升滿意度，並加速 BoConcept 的銷售成長。

HomeByMe解決方案涵蓋功能強大且直觀易用的3D空間規劃工具，供應商可以輕鬆建構3D室內場景，同時還提供網頁版的產品配置工具，無論是供應商還是顧客，皆可使用來選擇並即時調整傢俱顏色、材質與尺寸，並透過高解析虛擬雙生模型進行即時預覽。

顧客不僅能身臨其境地預覽未來家居空間的樣貌，更能在BoConcept全球300家門市與設計師並肩協作，確認最終設計並完成訂製傢俱的購買流程。由於在設計階段與顧客建立更緊密連結，消除繁瑣耗時的傳統手動銷售環節，並更有效率地向供應鏈提供數據，BoConcept得以加快從設計到交貨的整個流程。

BoConcept IT總監Søren Hansen表示，個性化、獨特風格和居家空間的自我表達，是我們顧客的核心訴求，他們同時期待獲得優質的數位體驗和快速的商品到貨服務。BoConcept與達梭系統的合作，不僅提升顧客的購買體驗，並展現我們致力提供頂級室內設計服務與業界領先的訂製家具的承諾。HomeByMe解決方案將幫助我們的傢俱購買與銷售體驗推向全新里程碑。

達梭系統3DVIA執行長Annabel Chaussat表示，積極擁抱創新技術、激發顧客打造夢想家園熱情的零售商，必將引領產業趨勢。虛擬資產正是開啟這些新型產品與服務的關鍵驅動力。當前，有高達34%的歐洲消費者表示在下次購買客廳傢俱時希望使用配置工具。透過HomeByMe，BoConcept不僅精準掌握這股趨勢，更進一步鞏固其產業領導者地位。