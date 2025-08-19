泰山75周年最強加碼 中元活動檔期周周抽75,000元現金

泰山食品75周年新品、活動接連不斷，在食品業最重要的中元大檔再次加碼推出各項優惠，推出周周抽一萬放大到75,000元，還一次準備了500項合計百萬價值加碼抽的回饋；而75周年更誕生了品牌吉祥物：「泰吉」萌力助陣，從限量紀念品到快閃見面會，陪伴大家熱鬧過中元，喜迎平安好運，補財庫大賺錢。

泰山企業表示，75周年即日起到2025年12月31日推出「周周抽$10,000」感恩回饋活動，目前全台已有超過10萬名消費者熱烈響應參與。迎接中元商機，即日起至2025/9/17推出中元豪華加碼雙重抽，第一重周周抽獎金升級抽75,000元，第二重抽價值75000元的金幣及新加坡夢幻主題遊輪夢幻雙人行；還有最新iPhone手機、Line POINTS 7500點、泰吉療癒大靠枕及泰山經典產品「八寶粥」「仙草蜜」的紀念悠遊卡。

本次活動總計超過500項獎品，總價值突破百萬元，只要於各大通路買泰山產品單筆結帳金額滿75元，並於每周登錄截止日前至活動網站登錄發票號碼即可參加抽獎。

老字號新氣象！泰山的全新廣告影片中，看到品牌的活力，其中品牌吉祥物「泰吉」也超萌登場！吉祥物本身是一座象徵大自然的小泰山。代表泰山的產品都是取自大自然中的天然好食材。取名「泰吉」除了象徵平安吉祥，萌萌發出的「探吉」聲，也有台語「賺錢」之諧音，期望為全民帶來好運與元氣。

這次中元節限量周邊90公分的療癒大靠枕，已經收服了不少粉絲喊收藏！為了讓大家更認識他，即日起至9/10也啟動「尋找泰吉」活動，快閃現身全台北中南景點、賣場及宮廟。只要在各大媒體平台、活動現場拍照泰吉肖像上傳至官方Facebook並標註指定標籤可抽LINE POINTS 750點；只要參與泰吉現場活動完成指定任務，就能立即獲得LINE POINTS 75點。