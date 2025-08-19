高雄新建案競爭激烈 待售新成屋庫存壓力持續增大

房市不景氣，凸顯最基本的供需法則。高雄小港區新建案蓋得少，成為港都待售新成屋賣得最快的行政區，相對台積電（2330）熱區建案百家爭鳴、百花齊放，承受的銷售壓力沈重。

台灣房屋集團根據內政部最新資料統計，高雄市2024年第4季待售新成屋新增至約1.39萬宅，年增幅13.6%，顯示買氣趨緩，庫存壓力持續增大。

不過，仍有部分區域待售新成屋的去化力表現不俗，剔除偏鄉後，待售新屋量減輕幅度最大的前三名行政區，分別為小港區、鹽埕區及鼓山區。

其中，小港區從2023年第4季待售新成屋逾500宅，去化至2024年第4季庫存355宅，年減幅超過3成，為高雄餘屋去化效率最高的區域。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，待售新成屋包含當期完工的新成屋，加上屋齡五年內未去化的庫存量，若區段具備人口成長與建設紅利，或價格親民帶動剛性需求，去化速度可相對加快。此外，若該期間新推案量基數少，沒有大量新成屋加入待售庫存，也是壓力減緩的原因之一。

台灣房屋高雄新站加盟店店東楊秉瑞表示，去化力排名冠亞軍的小港區及鹽埕區，都屬於生活機能成熟的舊市區，由於區段開發飽和，老屋比新屋多，因此只要一有新案進駐，多吸引習慣生活圈的在地換屋族汰舊換新，新屋買氣表現都不俗。

楊秉瑞表示，以小港區漢民商圈來說，區段商家林立，並有小港市立醫院與捷運小港站機能，且彙集漢民國小、中山國中及小港高中學區完整，整體生活機能優渥成熟，成為建商推案主力區，近年陸續有不少新案進駐，5年內新大樓包括「錢進高雄2」、「利威康莊大道」等案，約有近400戶供給量能，同時，小港新屋房價水位仍有2字頭，相比鄰近的前鎮、苓雅來得親民，加上區段具有中鋼及臨海產業園區就業客群，支撐剛需買氣，新屋去化速度相對較快。

高雄去年下半年，全市待售新成屋，仍有近8成行政區餘屋待售壓力漸增，尤其像傳統購屋熱區三民區、台積電推案熱區楠梓區等，隨過去推案逐漸完工，新案庫存量也增大，由於目前高雄新屋購屋門檻仍高，加上限貸令卡關，若政策持續緊縮，未來新屋去化速度可能更加遲緩。