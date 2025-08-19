阿聯酋航空SkyCargo強化飛行網絡 串聯亞洲與全球市場

隨著阿聯酋航空開通往返杜拜-杭州客運服務，阿聯酋航空SkyCargo在亞洲市場的進出口運能已突破每周2.1萬公噸，航網橫跨12個國家與地區，涵蓋25座城市，為非亞洲籍航空公司中規模最大、網絡最多元完整的業者，持續深耕亞洲市場。

亞洲長期被譽為「世界工廠」，孕育出多條蓬勃發展的經濟走廊，需要龐大的空運運能將產品快速運往全球。阿聯酋航空SkyCargo每周執飛44班全貨機前往9個亞洲據點，讓亞洲成為其全球航網中全貨機密度最高的區域；同時，每周另有13個包機航班，為亞洲企業提供穩定的運力與靈活的航班選擇，更便捷地銜接至中東與歐洲市場；不僅如此，透過每周311班A380與波音777客運航班，阿聯酋航空SkyCargo也同步運送旅客與貨物往返杜拜與亞洲各地。

阿聯酋航空SkyCargo遠東及澳大拉西亞業務副總裁Abdulla Alkhallafi表示：「東亞與東南亞是我們全球航網的支柱，對未來全球物流與貿易具有決定性影響，從尖端製造中心到急速成長的消費市場，全面驅動全球貿易的發展。這不僅促使阿聯酋航空SkyCargo持續投資，以策略性成長計畫布局亞洲市場，同時專注於擴大運能、拓展航點與建立合作夥伴關係，滿足不斷攀升的市場需求。」

亞洲是全球新創、電商與先進製造的重鎮，同時擁有蓬勃發展的農業，一直是阿聯酋航空SkyCargo全球航網中的重要市場，平均每周自亞洲進出口逾450噸的新鮮蔬果、海鮮及其他易腐品、100噸藥品與醫療器材、75噸電子產品、半導體及智能商品、180噸成衣及超過1,300噸的電商貨物，運往全球150多座城市。

除了自身的航網與運能，阿聯酋航空SkyCargo亦與Teleport–亞洲航空（AirAsia）的獨家貨運夥伴–建立策略合作關係，經由杜拜樞紐，更有效地強化東南亞與全球之間日益增長的貿易需求。此合作同時為阿聯酋航空 SkyCargo拓展營運至亞洲逾100座主要、次要及第三級區域機場，提供更大運力與更多航班選項；亦為欲開發歐洲、美國與加拿大市場的東南亞企業，提供更便捷的選擇。

自進入東亞市場以來，阿聯酋航空持續締造業界新里程。早在2002年9月，阿聯酋航空SkyCargo就開通了杜拜往返上海的貨機服務，成為中東與中國之間首條直航貨運航線，比客運航班提早 18 個月啟航。

延續至2025年，阿聯酋航空SkyCargo更開通每周一班杜拜-日本成田的全貨機服務，成為中東與成田國際機場間的首條定期直航貨運航線，從藥品、半導體設備零組件，到機械零件等大型或特殊尺寸貨物，提供更快速、更靈活的運輸服務。

亞洲始終是阿聯酋航空SkyCargo十年發展策略中優先的重點市場，未來亦將透過增班或開闢新航線，進一步拓展運力，同時維持與全球主要市場的順暢連結。阿聯酋航空SkyCargo將繼續在強化全球供應鏈、促進經濟成長，與引領全球物流未來發展上，發揮關鍵角色。