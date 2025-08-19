宇瞻AI檢測實力再升級 深化XR與生技應用登自動化展登場

宇瞻（8271）多年來深耕智動化領域，致力於自動化檢測設備的軟硬體設計與製造整合，應用範圍已涵蓋金屬五金、半導體、面板顯示等多項產業，近年更進一步深化XR裝置與生技食品領域，累積堅實的產業經驗。8月20日至23日宇瞻將參加自動化工業大展，於南港展覽館1館1樓呈現跨產業的自動化檢測技術成果。

隨著沉浸式科技與穿戴式顯示裝置的趨勢蓬勃發展，XR裝置包括VR頭盔、AR眼鏡等新一代顯示裝置，已成為全球科技大廠爭相佈局的關鍵產品。宇瞻憑藉十餘年來量測的技術，建立上游材料、中游模組乃至面板成品等全方位的自動化檢測設備製造能力。即使是XR裝置搭載的微型LED面板，也能透精準檢出瑕疵，讓極小尺寸的螢幕畫面也能符合高品質顯示需求，並可進一步協助XR裝置校正與測試自動化，提升產能效率。

面對注重產線效率與品質的生技食品產業，宇瞻擅長為其量身打造客製化的瑕疵檢測設備，例如今年為國內知名藥廠開發的inline線檢測設備，能迅速檢測裝填後塑膠藥瓶的液位、標籤及瓶身外觀等瑕疵；同時替生技大廠規劃液態/凍飲用的鋁箔包袋裝檢測機台，精準檢測印刷瑕疵、封口密合度、包裝翹曲等常見問題。其他像是連排枕式瓶、各材質藥瓶藥罐、膠囊藥錠PTP包裝…等，宇瞻的機構團隊皆能依現行產線環境規劃自動化檢測設備，搭配自主研發的AI+AOI瑕疵辨識技術，快速精準檢測異常，並針對瑕疵類型進行統計與分析，協助藥廠與食品廠減少目檢人力，助於製程優化。

除面板與生技業外，宇瞻專業的光學檢測與研發團隊具備豐富的檢測經驗，對於金屬五金產業的齒輪、馬達、螺絲、螺帽…等零件，或半導體製程與材料的表面異常、異物、尺寸偏誤等各種缺陷，皆能依據瑕疵樣態與現場環境，量身規劃適切的AI+AOI檢測解決方案。憑藉軟硬體整合能力與跨產業導入經驗，宇瞻持續致力於協助製造業穩健升級，邁向更高效的智慧製造。