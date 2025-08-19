快訊

台南沙崙科學城建設有譜 信義房屋分析房市現況

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
在地房市專家認為，台南高鐵特區如果有公家資源快速且大力地投注進來，未來發展可期待。（圖:信義房屋提供）
台南市政府大力推動位於歸仁區的「沙崙科學城」，日前經發局公布3年多來的成果，全區進駐率逾8成，接下來沙崙K-12雙語學校預計6月取得使用執照、大台南會展中心及資安暨智慧科技研發專區預計9月取得使用執照、12月有三井Outlet Park第二期完工，另外，中研院南部院區量子大樓預計2027年完工、沙崙醫院則預計2026年動土，就連正在拚行政院核定的「南科四期」，都傳出將有台積電進駐。

眾多建設陸續進駐，也反映在當地房價上。根據實價登錄，排除1樓店面物件，近年台南高鐵周邊預售屋住宅產品4字頭已成常態，今年1至5月的成屋交易，更首次出現兩筆4字頭成交單價，屋齡2年的社區，成交價出現40、41萬的行情。

信義房屋台南民生店協理張榮表示，台南高鐵特區四周都是農地，生活機能一直是外界認為較大的利空因素，不過，就像南科所在的新市、善化一樣，四周也被農地包圍，但因為有產業、學校、建設進駐，發展仍然很快，房價也有所支撐，高鐵特區如果有公家資源快速且大力地投注進來，未來發展仍可期待。

張榮觀察，過去台南高鐵特區「自住、置產客一半一半」，置產客群主要看準此區有建設逐步投入且房價基期相對低，但過去一年房地產景氣平淡，且政府對於非自住買方管制加嚴，市場上置產客蹤跡有減少；現在買進高鐵特區的客群，主要是需仰賴高鐵往返，或是中長期有自住兼置產需求者為主。

外界好奇，台南高鐵特區非屬剛需特別強勁的蛋黃、蛋白區，房價是否還能有支撐？張榮分析，無論是現在或過去，與其他五都、新竹縣市相較，台南全市的移轉量相對都比較少，也因此建商在推案時，本就較少一窩蜂爆大量，如今房市景氣轉平淡，不少建商動工、施工期程又「慢慢來」，所以房價並未出現崩跌，僅是買賣雙方比較有議價空間。

此外，房市「量縮價穩」已經持續了約1年，台南本身有產業進駐，並可與南部縣市串連成「S廊帶」，本地消費力道也足夠，仍持續吸引許多百貨業者進駐展店，張榮認為，整體走勢「不會太悲觀」。

