生技專家曾惠瑾：生技公司IPO 建議由「詢圈制」代替「競拍制」

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

六大生醫公協會18日舉辦「臺灣生技產業發展策略論壇」，資誠會計師事務所榮譽副所長曾惠瑾表示，近年來台灣生技資本市場與美國、中國及香港比較相對穩健，去年台灣生技募資金額更達到少見的高峰，今年規模可能不會像2024年那麼集中，但預期今年下半年仍然有不少亮點。

曾惠瑾表示，台灣生技產業在今、明兩年將出現四大趨勢，首先新藥研發方面將會百花齊放，預期會有新公司陸續送件；在高端醫材部份，具備國際競爭力的產品正逐步成形；在數位醫療方面，配合健康台灣政策，將有更多應用落地；在CDMO方面也將持續成為是資金關注的領域。

曾惠瑾指出，目前台灣資本市場仍有改進之處，目前主管機關要求IPO要採「競拍制」，但是一般法人機構多不喜歡競拍，因為價格不確定，結果往往是由散戶參與，但生技產業高度專業，散戶很難正確評估價值。她建議未來IPO時能恢復「詢圈制」，由承銷商先找合格法人協商合理價格，但設限要求法人必須承諾長期持有，這樣既能避免承銷商人為分配的爭議，又能確保公司不因競拍而被過度低估。

台杉投資生技基金合夥人沈志隆也表示，台灣資本市場對研發型公司相當友善，吸引外國生技公司考慮在台上市。近期就有美、日團隊計畫透過台灣資本市場完成8,500萬美元投資案，加上債權可超過1億美元，顯示台灣資本市場對海外研發型生技公司具有來募資的吸引力。

沈志隆表示，台灣過去20年在政府支持下，已經建構出完整的生態系，在資本市場方面，截至目前，生技醫療類股市值突破新台幣1.5兆，在全球資金偏緊的環境下，仍吸引國際公司考慮來台掛牌。

但沈志隆也提醒，台灣資本市場對生技的投資偏向中晚期與IPO階段，但臨床前的投資極度困難；且台灣的資金來源過於單一，主要依賴創投與資本市場，缺乏國際常見的保險基金、退休基金、國家基金等長線資金。另外，他也指出，台灣除了IPO之外，M&A（併購）、license-out等機制尚不成熟，國際連結也不夠，導致國際合作與併購較為不足。

高雄哪裡賣得動？這區2字頭吸買氣、餘屋大減三成

台灣房屋集團統計內政部最新資料，高雄市2024年第4季待售新成屋新增至約1.39萬宅，年增幅13%，顯示買氣趨緩，庫存壓...

台南沙崙科學城建設有譜 信義房屋分析房市現況

台南市政府大力推動位於歸仁區的「沙崙科學城」，日前經發局公布3年多來的成果，全區進駐率逾8成，接下來沙崙K-12雙語學校...

六大公協會辦論壇 打造生技在地供應鏈要快

美國對全球祭出關稅與藥價新政，對台灣生技產業的影響程度受到關注。台灣生物產業發展協會理事長劉理成昨（18）日表示，對台灣...

六大生醫公協會昨（18）日舉辦「台灣生技產業發展策略論壇」，資誠會計師事務所榮譽副所長曾惠瑾表示，近年來台灣生技資本市場...

HAPPY GO挺永續、公益共好

HAPPY GO以永續、公益與教育三大核心精神，攜手遠東百貨、元智大學及唐氏症基金會打造永續公益共創計畫，透過線上App...

上市櫃協會東方領袖講座／ 勞長洪申翰：打造具韌性勞動環境

台灣上市櫃公司協會日前舉行「東方領袖講座」，邀請勞動部長洪申翰發表演講。洪申翰表示，未來勞動政策將圍繞三大核心，包含提升...

