變態夫逼玩「蒙面換妻」遊戲 新竹女批噁心訴請休夫獲賠償

上午9時26分花蓮近海規模4.9地震 最大震度4級

台日簽備忘錄：避免大陸間諜趁台灣有事混進日本 事前審查入境外國人

外資調高聯亞及勤誠目標

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

統一投顧整理外資報告指出，外資調升聯亞（3081）與勤誠（8210）目標，重申華邦（2344）正向。

聯亞（3081）─美系券商調升2025-2027年每股稅後盈餘（EPS）至6.24/10.9/18.9，以2028年的28xPE評價，同步升目標。

券商指出受惠於800G SiPh CW laser diodes放量+InP 基板供應的改善，有望推升第3季營收季增近三成、年增120%。預估800G / 1.6T SiPh 出貨比重預期由2024年42%升至2028年94%。預估矽光子滲透率快速提升 → 2025E/2026E 分別貢獻營收 76% / 86%。

勤誠（8210）─美系券商調升2025-2027年EPS至25.5/39.4/50.9，以2026年20xPE評價，同步升目標。

ASIC AI 伺服器的崛起，推升客製化需求與機殼內部零組件價值含量提升。除此之外，新產品線如降噪型伺服器櫃，支援高瓦數 AI 伺服器機房。

華邦電（2344）─GigaDevice於第3季漲Nor的報價，漲幅達5-10%，美系大行認為華邦電有望在第4季跟進，同時也看到有拿到些許市佔率；另外，也觀察DDR4 還在undersuppl的狀態，重申對華邦電的正向評等不變。

