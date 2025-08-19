外資調高聯亞及勤誠目標
統一投顧整理外資報告指出，外資調升聯亞（3081）與勤誠（8210）目標，重申華邦（2344）正向。
聯亞（3081）─美系券商調升2025-2027年每股稅後盈餘（EPS）至6.24/10.9/18.9，以2028年的28xPE評價，同步升目標。
券商指出受惠於800G SiPh CW laser diodes放量+InP 基板供應的改善，有望推升第3季營收季增近三成、年增120%。預估800G / 1.6T SiPh 出貨比重預期由2024年42%升至2028年94%。預估矽光子滲透率快速提升 → 2025E/2026E 分別貢獻營收 76% / 86%。
勤誠（8210）─美系券商調升2025-2027年EPS至25.5/39.4/50.9，以2026年20xPE評價，同步升目標。
ASIC AI 伺服器的崛起，推升客製化需求與機殼內部零組件價值含量提升。除此之外，新產品線如降噪型伺服器櫃，支援高瓦數 AI 伺服器機房。
華邦電（2344）─GigaDevice於第3季漲Nor的報價，漲幅達5-10%，美系大行認為華邦電有望在第4季跟進，同時也看到有拿到些許市佔率；另外，也觀察DDR4 還在undersuppl的狀態，重申對華邦電的正向評等不變。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言